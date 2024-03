MotoE, Alessandro Zaccone “Feeling già migliore rispetto al 2023”

Test ben più positivi in vista della nuova stagione MotoE. Alessandro Zaccone stavolta è ben più soddisfatto delle prove ufficiali svolte a Portimao, con anche piccole novità da valutare ed il maltempo da gestire. L’alfiere Tech3 però sorride di più: l’anno scorso i problemi erano iniziati da subito, quest’anno invece il buon feeling con la Ducati MotoE c’è da subito. Chiaramente è presto per porsi obiettivi, ma Zaccone, ricordiamo pilota da podio e vincitore di gare, è molto motivato. L’abbiamo sentito dopo le prove svolte in Portogallo per fare il punto prima dell’inizio del campionato.

Alessandro Zaccone, come sta il ginocchio?

Va bene, sta tornando tutto a posto e sta riprendendo forza. È stata una bega durante l’inverno perché sono rimasto fermo per un paio di mesi, senza allenarmi: aggiunto ai mesi in cui ho fatto fatica, avevo perso tantissimo muscolo alle gambe. Ma sto sempre meglio, anche questo sicuramente dà una mano. Secondo me arriveremo pronti alla prima gara.

Come sono andati i test MotoE a Portimao?

Sono stati tre giorni buoni, sono partito subito abbastanza bene e con un buon feeling. Stranamente mi sono sentito subito meglio rispetto all’anno scorso, non me l’aspettavo. Non so se sia stato per la gomma nuova davanti o se girare un po’ di più quest’inverno mi ha aiutato a prendere po’ quella fiducia che non avevo l’anno scorso. Ma è stata una buona partenza, abbiamo lavorato bene e sono stato veloce in tutte le sessioni. Mi dispiace un po’ però per l’ultimo giorno e mezzo, sono stato male e non ho dormito, quindi ero un po’ a pezzi e ho fatto fatica. Il lato positivo però è che siamo riusciti a raccogliere i dati che ci servivano.

Entriamo nel dettaglio, che ne pensi degli aggiornamenti visti in questi test?

Sicuramente quello che ho sentito tanto è stata la gomma nuova davanti, secondo me mi ha aiutato parecchio. Oltre a questo direi anche il freno motore, le mappe nuove. Erano due miei punti deboli l’anno scorso e non riuscivo proprio a guidare benissimo, mentre adesso c’è un bel passo avanti.

Quindi le novità ti hanno già aiutato, giusto?

Potrebbero essere due aspetti importanti, ma non penso sia solo quello. Durante l’inverno ho girato con gomme simili per prendere il feeling con l’anteriore. L’anno scorso ho fatto molta fatica a tornare dalle Dunlop alle Michelin, quest’anno invece sono partito già con quella fiducia che avevo perso. Penso sia stato più quello che non tutto il resto.

Come sono le nuove gomme Michelin? S’è già intravista una novità curiosa.

L’anteriore è la stessa che avevamo provato a Misano, va molto meglio di quella che avevamo e non ci sono stati particolari problemi a Portimao, anche se poi dovremo vedere su altre piste. La posteriore all’inizio faceva un po’ strano con quel disegno, ma la gomma si comporta bene. È simile a quella dell’anno scorso, c’è qualche piccolo cambiamento e va meglio, è un po’ più costante rispetto all’altra.

Risolti quindi i problemi evidenziati l’anno scorso?

Per ora Michelin ha portato solamente aggiornamenti positivi. L’anno scorso su certe piste era pericoloso, dopo un giro la MotoE non stava in strada soprattutto con l’anteriore. Dovevano fare qualcosa e l’hanno fatto, siamo nella direzione giusta. Poi dovremo vedere cosa succede in altre piste più critiche, come Barcellona, con un asfalto molto abrasivo, o Mugello.

Portimao già lo conoscevi bene, com’è con la MotoE?

Devo dire la verità, mi aspettavo molto peggio. Ero partito un po’ prevenuto perché il “punto debole” della MotoE è la frenata e a Portimao ce ne sono tante, penso ad esempio alla curva 1 in cui si frena in discesa. Mi immaginavo di fare fatica in quei punti, invece si è comportata molto, molto bene ed è stata veramente divertente da guidare. L’elettronica poi lavora benissimo, la moto è molto facile… Bella, mi sono divertito più che con la Moto2 a Portimao!

Il tempo però purtroppo non vi ha dato una mano…

Sicuramente non ha aiutato, avere tutte le sessioni asciutte è sempre meglio per tutti. Noi poi abbiamo anche fatto una sessione in meno perché al primo giro del primo turno Garzo mi ha centrato… Pazienza, succede anche questo, alla fine non mi sono fatto niente. Come meteo però sarebbe stato meglio avere qualche sessione in condizioni migliori.

Avete fatto anche una simulazione di gara, com’è andata?

Era sul bagnato e non ho spinto: non avevo molta fiducia e la moto scivolava tanto, non c’era un gran grip. Ho solo girato per vedere com’era la pista e come si comportava la moto. Ho fatto i primi due giri dietro a Spinelli e Casadei, i due più veloci sul bagnato, ma quando ho visto che prendevo troppi rischi ho preferito mollare un po’, non sono andato a passeggio ma non ho neanche tirato al massimo. Abbiamo visto comunque che c’è qualcosina da mettere a posto.

Dopo un 2023 difficile la motivazione è alle stelle, giusto?

In realtà sono abbastanza tranquillo al momento. Mi interessa lavorare bene, se vedo che siamo competitivi poi sicuramente la motivazione salirà in un attimo. Per la prima volta però mi sento di nuovo bene sulla MotoE e sono fiducioso, ma non parto con un obiettivo da raggiungere subito o mi avvilisco. Sono sereno e voglio lavorare bene, poi vedremo quello che arriverà.

Foto: Tech3 E-Racing