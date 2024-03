Moto3 Portimao: Prove Libere fermate per condizioni della pista

La Moto3 sperava certo in un inizio ben diverso. Per lo meno di riuscire a scendere in pista per prendere le misure per i prossimi turni, i più importanti del fine settimana a Portimao (tutti gli orari). Purtroppo invece le Prove Libere non hanno nemmeno avuto effettivamente luogo a causa della pioggia notturna che ha lasciato non solo pista bagnata, ma anche molto sporca. Già i ragazzi MotoE usciti in precedenza se n’erano lamentati (Chaz Davies l’ha definita una ‘pista da motocross’). Tutto fermo ai box, ora si lavora in pista per cercare di trovare una rapida soluzione. Dopo i lavori già svolti riguardo nuovi cordoli e la sistemazione della ghiaia nelle vie di fuga per implementare la sicurezza, ecco un imprevedibile intoppo a Portimao.

Moto3: Prove Libere annullate

Da segnalare la presenza di un sostituto per questo secondo Gran Premio 2024: al posto di David Almansa infortunato debutta il qatariota Hamad Al Sahouti (il suo profilo). Prove libere però che cominciano per modo di dire, come accennato la pista è ancora umida dopo la pioggia notturna. Sono pochissimi i piloti Moto3 che azzardano un’uscita nella prima parte della sessione: solo Munoz, Whatley, Rossi e Ogden mettono a referto qualche giro, tutti gli altri preferiscono attendere che le condizioni migliorino. Sessione però che si rivela totalmente nulla: a 12:14 dalla fine ecco la bandiera rossa, la sessione non ripartirà ma viene ufficialmente fermata, anzi si può dire annullata.

Foto: motogp.com