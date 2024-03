MotoGP Portimao, Prove 1: la zampata di Marc Marquez

La pista di Portimao si sta lentamente sistemando, la MotoGP inizia il weekend portoghese con Marc Marquez al comando della classifica dei tempi. Il Team Gresini, al comando con entrambi i piloti in Moto2, parte col piede giusto nonostante le condizioni non ancora ideali a causa della pioggia notturna. Battono un colpo anche Maverick Vinales su Aprilia e le due KTM ufficiali, l’iridato MotoGP in carica Francesco Bagnaia parte in sordina. Vediamo com’è andato il primo turno per la classe regina.

GP Portimao, tutti gli orari TV e streaming

MotoGP Prove 1

Non ci sono ancora condizioni perfette a Portimao (il record di 1:37 firmato da Marc Marquez nel 2023 infatti è ben lontano), anche se certamente la MotoGP sta molto meglio rispetto soprattutto a MotoE e Moto3. Prima sessione per prendere le misure in vista del turno più importante, che determinerà la top 10 che accederà direttamente alla Qualifica 2. La notizia è forse che il campione in carica Bagnaia non si fa particolarmente vedere, sono altre le Ducati che emergono in questa sessione inaugurale. Neanche a dirlo, Marc Marquez scatta al meglio, riuscendo nella seconda parte del turno a volare al comando della classifica. Non sfigura nemmeno Pedro Acosta, ma attenzione pure alle agguerrite KTM ufficiali (alle quali non mancano aggiornamenti aerodinamici). Brad Binder in particolare ci prova, nei minuti finali è lui il migliore in MotoGP, ma dura poco. Marc Marquez si riprende la vetta quasi allo scadere, è lui il migliore di questa prima sessione a Portimao.

La classifica

I settori di riferimento

Foto: motogp.com