Max Biaggi, la sua nuova vita sugli sci “Un’adrenalina pazzesca”

Max Biaggi sta vivendo una seconda giovinezza, sempre sulle piste ma quelle innevate. Le sue epiche sfide con Valentino Rossi, i suoi quattro titoli mondiali nel Motomondiale e due in Superbike sono ancora presenti nella mente e nel cuore dei suoi tanti tifosi. Dopo aver lasciato le competizioni per alcuni anni è rimasto nel motociclismo come dirigente, con il suo team. Ora volta pagina ed intraprende una nuova avventura con l’entusiasmo di un ragazzino. Biaggi ha pubblicato un lungo post sui suoi account social: un concentrato di emozioni.

Max Biaggi: il suo messaggio

Ciao ragazzi, torno oggi qui da voi con una euforia ed un’adrenalina che non provavo da tantissimo. Era un po’ di tempo che avevo il desiderio di raggiungere un nuovo obiettivo. Da quando ho smesso di correre, mi sono appassionato allo sci e lo scorso anno mi è balenata un’idea bizzarra. Pensavo di mettermi alla prova per poter diventare maestro di sci. Il primo passo consiste in un esame, con tre prove, dopo il quale diventi assistente maestro di sci e puoi esercitare!

Detta così sembra piuttosto semplice, ma nella realtà l’esame è molto complesso, soprattutto per chi, per buona parte della sua vita, è andato in moto…diciamo così.

Ecco perché ho iniziato a prendere lezioni, mettendomi alla prova su superfici piuttosto complesse, cercando di migliorare la mia tecnica. Ad esempio le gobbe chi mai le aveva fatte! Anzi le ho sempre evitate per paura di prendere degli inutili rischi! Ora però una parte della valutazione dell’esame consiste proprio nel superamento delle gobbe. E non è sufficiente questo. […] L’esame è stato fissato per oggi e stamattina mi sono svegliato con una strana tensione, nulla che non avessi già vissuto, ma un’agitazione piuttosto insolita negli ultimi tempi!

Più di 100 candidati nella sola giornata odierna e molti non erano nemmeno maggiorenni. Credetemi, mettermi in gioco con ragazzi che hanno quasi l’età dei miei figli è stato incredibilmente bello. Mi sono nutrito della loro energia, cercando di fermare il tempo.

La motivazione e la perseveranza sono state sempre carburante per le mie prestazioni e anche questa volta non mi hanno tradito. Ho superato questo difficile step e credetemi per me è una soddisfazione immensa. Ora sono rientrato a casa ed ho ancora un’adrenalina addosso pazzesca, quella sana adrenalina che cancella ogni dolore e ti fa vivere tre metri sopra il cielo. […].

Foto MotoGP