Max Biaggi e la rivalità con Valentino Rossi: “Ci odiavamo, ma mi manca”

La rivalità tra Valentino Rossi e Max Biaggi ha regalato belle battaglie e anche momenti di grande tensione. C’è stato un po’ di tutto tra i due piloti italiani, che non si sono mai risparmiati dentro e fuori la pista.

Certamente, con il senno di poi entrambi avrebbero gestito meglio determinate situazioni. Forse, l’enorme pressione che avevano attorno e la vogli di prevalere gli ha giocato un brutto scherzo in alcuni momenti. Al netto degli episodi che non fanno onore a nessuno dei due, rimangono impresse le emozionanti lotte che hanno regalato ai tanti appassionati della classe 500/MotoGP.

Max Biaggi ricorda la lotta con Valentino Rossi

Biaggi ha un po’ di nostalgia dei duelli con Rossi e, condividendo su Instagram una foto sulla loro sfida a Welkom nella prima gara del 2004, ha scritto le seguenti parole: “La rivalità con Valentino è vecchia, ma quanto mi manca. Oggi rimangono sono le cose belle, anche se ci siamo letteralmente odiati. Essere stato valentiniano o biaggista ora non importa, ma è stato importante che ogni appassionato si sia identificato in uno di noi e attraverso noi ha imparato ad amare uno sport unico e incredibilmente emozionante. Che bella storia”.

L’ex pilota ha ricordato l’odio che c’è stato con Valentino, un sentimento che con il tempo è poi svanito. Oggi non sono certamente grandi amici, però la rivalità è una cosa ormai lontana e ora è giusto celebrare solo gli aspetti più sani di quella rivalità, quindi le belle battaglie che hanno fatto in pista. Il resto non conta più nulla.

Foto: MotoGP