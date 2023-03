Non è riuscito a confermare la presenza del suo team nel Motomondiale, ma Max Biaggi sarà comunque presente nel paddock in questa nuova stagione 2023. È ambasciatore di Aprilia e dunque lo vedremo spesso nel box del team di Noale.

La novità più recente è la firma di Sterilgarda con RNF Racing, squadra satellite di Aprilia in MotoGP. Si tratta di uno sponsor italiano che lo ha accompagnato per tanti anni di carriera e che ha supportato anche il suo team in Moto3. Adesso si è legato alla struttura guidata da Razlan Razali e l’accordo ha coinvolto anche lui.

Biaggi e i primi passi nel motociclismo

Biaggi è stato ospite della trasmissione Stasera C’è Cattelan su Rai 2 e ha avuto modo di raccontare i suoi inizi da pilota, ribandendo di aver iniziato più tardi di tanti altri ad appassionarsi al motociclismo: “Mio padre era appassionato di calcio e allenava una squadra. Io ho fatto tutta la trafila, finché non ho capito che il calcio non era il mio sport. Ho provato la moto per caso, seguendo un mio amico a Vallelunga. Sono rimasto a bocca aperta quando ho visto il circuito, era come entrare a Disneyland. Dopo sacrifici e un po’ di aiuto, ce l’ho fatta e mi ha notato qualcuno“.

Se il padre amava il calcio, invece c’era uno zio appassionato di moto e che lo ha aiutato molto: “Sono stato fortunato – ha aggiunto – e sono stato visto da una persona che era del mestiere. Mi ha fatto fare questa prova ed è nato tutto così“.

La rivalità con Valentino Rossi

Successivamente l’ex pilota ha parlato anche di Valentino Rossi, suo grande rivale ai tempi della 500/MotoGP. Quando Alessandro Cattelan gli ha domandato quale sia la situazione attuale tra loro, Biaggi ha risposto: “Come prima. Abbiamo vissuto il momento della grande rivalità, che è stata epica e ha risaltato entrambi. Finito quello, ognuno è tornato al suo ruolo. Non abbiamo una vita sociale insieme e non ci telefoniamo. Non è tra i primi 50 a cui faccio gli auguri di Natale. Ma se serve lo metto eh“.

Il conduttore ha anche chiesto com’è quando si incontra un avversario fuori dalla pista, se la freddezza viene mantenuta: “Succede che magari non ci si saluta neanche – spiega Max – perché è proprio una rivalità. Adesso è finita, ma allora eravamo due fazioni una contro l’altra“.

Biaggi dubbioso sulla MotoE

Il sei volte campione del mondo ha fatto anche un commento sulla MotoE, un campionato che ancora lo convince: “Non ci sono le case coinvolte, ce n’è solo una. Non la vedo ancora una competizione autosufficiente“

Inevitabile anche una battuta sulla MotoGP, con Francesco Bagnaia che cercherà di confermarsi campione con Ducati e Aprilia che proverà a sorprendere: “Pecco lo vedo in forma – afferma l’ex pilota – ed è il favorito. Spero che Aprilia possa lottare con Ducati fino alla fine. Sarebbe bello un derby tutto italiano“.

