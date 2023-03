MotoGP, Max Biaggi: “Valentino Rossi ed io siamo stati due cretini”

Il sei volte campione del mondo Max Biaggi continua ad essere ambassador Aprilia e sarà un supervisore nel team satellite RNF. La casa di Noale inserisce una marcia in più per arrivare ai massimi livelli della MotoGP, provando a usare la grande esperienza del Corsaro per provare a spingere la squadra di Razlan Razali sugli standard del team ufficiale. La storia del campione romano ha quasi del fantastico e non solo per la rivalità con Valentino Rossi.

Biaggi dall’esordio alla sfida con Valentino Rossi

L’approccio al mondo dei motori è arrivato piuttosto tardi, solo al raggiungimento della maggiore età. “Non sapevo nulla di moto, non mi avevano mai interessato, non sapevo niente di piloti, né di corse, né di marchi, non conoscevo neppure il nome di Giacomo Agostini, non avevo idea che esistesse”, ha raccontato in un’intervista a Sky Sport MotoGP. Tutto è iniziato all’esterno di un bar, quando ha visto una Yamaha TZ50 e se n’è innamorato, un autentico fulmine a prima vista. A Vallelunga i primi giri in pista, Dopo un po’ lo nota Aprilia, partecipa a qualche gara nella 125cc ma salta subito nella 250cc, dove diventerà campione per quattro volte di fila. Più avanti nel tempo, sul finale di carriera, colleziona anche due titoli SBK (2010 e 2012), ma la sua storia sarà in parte legata anche alle schermaglie con Valentino Rossi.

La rivalità tra Valentino Rossi e Max Biaggi nasce alla fine degli anni Novanta, in una serata a Suzuka. Max passa vicino al tavolo dell’allora giovanissimo Vale e gli dice: “Sciacquati la bocca prima di parlare di me“. Questa la versione del campione capitolino: “Gli ho risposto così perché lui aveva detto ‘meglio un giorno da Rossi che cento da Biaggi’. Da allora voi giornalisti ci avete sguazzato, anche se devo ammettere che un po’ vi abbiamo aiutati… Con il senno di poi penso che siamo stati due cretini a farci la guerra attraverso la stampa, anziché risolvere faccia a faccia“.

Successo con le donne e nuovo ruolo in MotoGP

Ha fatto parlare molto di sé per le sue love story con donne dello spettacolo, da Naomi Campbell ad Anna Falchi giusto per citarne due. Più di recente anche con Bianca Atzei… Il segreto di questo successo? “Vivere a Roma è diverso. Se diventi famoso finisci per frequentare certi posti dove personaggi della TV, del cinema, della musica sono la norma. Incontravo belle donne e le cose accadevano così, naturalmente, senza che volessi farle accadere in modo forzato. Io non ho mai fatto il saltimbanco, le mie storie durava due, quattro e anche otto anni. Sono tutte state storie importanti per noi. Adesso invece vedo che molti cambiano molto più spesso e in fretta“.

Da questa stagione MotoGP avrà un ruolo più attivo all’interno del marchio Aprilia, farà da supervisore nel team satellite RNF, ma senza ruoli tecnici. Il merito di aver portato lo sponsor Sterilgarda è anche suo… “Ho un ottimo rapporto con Massimo Rivola e con tutti in Aprilia. Qualcuno c’era già quando correvo io. Quest’anno avremo un team cliente e credo che possa rappresentare un valore aggiunto, che permetterà di evolvere più velocemente“.

Foto: Instagram @maxbiaggiofficial