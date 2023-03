Aleix Espargarò è costretto a ricorrere a un intervento chirurgico dopo i problemi al braccio destro riscontrati nel recente test MotoGP a Portimao. Venendogli a mancare forza e sensibilità, non riusciva a guidare come voleva e questo era un grosso guaio visto che il campionato partirà nel weekend 24-26 marzo in Portogallo.

Oggi il pilota Aprilia ha svolto una visita presso la clinica Dexeus di Barcellona ed è stata presa la decisione di procedere con l’operazione. Infatti, il braccio soffre di una fibrosi muscolare e l’unica soluzione è intervenire chirurgicamente. Come spiegato da Sky Sport, domattina lo spagnolo finirà sotto i ferri per la “pulizia”. La notizia positiva è che non sarà necessario toccare il tunnel carpale.

MotoGP, Aleix Espargarò in gara a Portimao?

Il braccio dovrebbe essere a posto in 10 giorni, quindi non sembra in dubbio la presenza di Espargarò nel Gran Premio del Portogallo. L’operazione sarà più rapida e meno invasiva dell’ultima alla quale era stato sottoposto nel maggio 2021, quando soffrì di sindrome compartimentale. Si tratterà principalmente di un problema di cicatrizzazione.

Salvo colpi di scena, l’Aprilia non dovrà rinunciare al suo capitano nella prima gara a Portimao. Con Aleix e Maverick Vinales c’è l’obiettivo di disputare una grande stagione MotoGP 2023. La scorsa è stata già molto positiva, però c’è voglia di fare ancora meglio. Non sarà semplice, visto che Ducati sembra ulteriormente migliorata rispetto al 2022. Francesco Bagnaia è l’uomo da battere e praticamente tutta la pattuglia ducatista è forte. Senza dimenticare Fabio Quartararo con la Yamaha, uno da non sottovalutare mai.

Foto: Instagram @aleixespargaro