MotoGP, Aleix Espargarò rischia l’operazione al braccio: “Mi manca forza”

Se a livello di competitività in casa Aprilia c’è una situazione incoraggiante, invece sul piano fisico Aleix Espargarò non può essere contento. Infatti, un problema al braccio destro lo ha limitato e anche costretto a chiudere con anticipo l’ultimo giorno di test MotoGP a Portimao.

Il pilota spagnolo già ieri aveva spiegato di non essere a posto, oggi c’è stata un’altra conferma. Faceva qualche giro e poi si doveva fermare. Gli venivano a mancare forza e sensibilità. Sicuramente non è il modo migliore per avvicinarsi alla prima gara del campionato, in programma nel weekend 24-26 marzo proprio in Portogallo.

MotoGP, test Portimao: parla Aleix Espargarò

Al termine della giornata odierna, conclusa con il 10° tempo (a 6 decimi da Pecco Bagnaia, Espargarò si è concesso ai microfoni di Sky Sport MotoGP e ha così commentato le sue condizioni fisiche: “Ho il braccio destro abbastanza infiammato e praticamente non ho forza per guidare. Già ieri ho dovuto fermarmi prima e oggi ho dovuto fare lo stesso. Sembra che io debba operarmi. Domattina farò un controllo alla clinica Dexeus, perché sembra che ci sia una fibrosi nel muscolo e in tal caso mi opererò subito“.

Aleix non si è sbilanciato molto sul livello di competitività della sua Aprilia, però dalle sue parole trapela abbastanza fiducia: “Non siamo messi male, ma i test sono sempre test. Ci sono dei campioni di test, lo sappiamo… Bisogna analizzare tutto bene, guardando che gomme sono state usate dai diversi piloti. Siamo tranquilli e abbiamo tanta voglia di gareggiare. Spero di poter utilizzare tutto quello che abbiamo imparato l’anno scorso, non solo a livello tecnico e di velocità. Ho ingegneri molto bravi, sono sicuro che sapranno gestire la stagione meglio dell’anno scorso. E anche io dovrò migliorare come pilota“.

Aprilia vuole fare un grande 2023

Il pilota catalano ha grande voglia di fare bene in questo campionato MotoGP, dopo gli ottimi risultati dello scorso anno: “Sono più o meno dove pensavo. Non sono con la migliore Ducati, ma neppure molto lontano. Rispetto agli altri, siamo competitivi in generale. Conta fare punti sabato e domenica. Penso che in gara riusciremo a stare con i migliori, ho avuto un buon ritmo qui. Ovviamente vogliamo sempre di più, abbiamo ancora un po’ da fare“.

Espargarò ha le idee molto chiare su ciò che vuole. Prima, però, deve mettersi a posto fisicamente. Domattina sarà a Barcellona per un controllo alla clinica Dexeus e sapremo se il suo braccio destro dovrà essere sottoposto a un intervento chirurgico.

