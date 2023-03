MXGP, Jeffrey Herlings 16 mesi dopo: “Secondo, niente male”

“Non avevo più gareggiato con questi ragazzi da 16 mesi.” Ma forse non bisogna sorprendersi troppo di quello che ha fatto Jeffrey Herlings nel primo round MXGP 2023 in Argentina. Il campione di Geldrop ha numeri impressionanti nel suo palmares, purtroppo parallelamente al numero di infortuni accusati in carriera. Ma è ripartito alla grande: 10° in Qualifying Race, 4° e 2° nelle due gare, 2° overall di GP, con la somma dei turni che vale il 4° posto provvisorio iridato. Più che sufficiente per riportarsi al centro dell’attenzione e mettere già paura agli avversari.

Si può dire insomma che KTM, dopo un 2022 nullo, tira già un grosso sospiro di sollievo. “È andata sempre meglio durante il fine settimana” ha sottolineato Herlings a GP concluso. “Non avevo più corso con questi piloti per 16 mesi, è tanto tempo e non bisogna sottovalutare la categoria. Ho fatto centinaia di giri in allenamento, ma l’intensità di una gara è un’altra cosa.” Parole però che evidenziano ancora di più lo strepitoso risultato di Herlings. Non finisce qui: “Turno dopo turno è stato più facile, non è male un 2° posto. Ma devo solo continuare a costruire il mio ritmo di gara.”

Dopo il gran podio nel neo acquisto Andrea Adamo in MX2, l’entusiasmo in KTM è decisamente alle stelle. Non si poteva partire meglio, come dimostrano anche le parole del nuovo team manager Tony Cairoli. “Jeffrey è riuscito a prendersi il podio” ha sottolineato il pluricampione siciliano. “Sappiamo bene che è capace di questo e di ben di più, ma essere tornato così presto è molto positivo per lui.” Herlings è già tra i favoriti? Questo si vedrà col tempo, ma certamente ha già messo sul tavolo la sua candidatura come protagonista della stagione 2023.

Foto: Juan Pablo Acevedo/KTM Images