MotoGP, RNF Aprilia “Biaggi per adesso gestisce solo uno sponsor”

“Quando il main sponsor si ritira vuol dire che sei in grossi guai.” Razlan Razali ha ammesso chiaramente la situazione dopo il divorzio da WithU nel 2022. Quest’anno RNF Team ha trovato un accordo con la società romena CryptoDATA, con cui si preannuncia un cambiamento anche a livello di comunicazione. Tutto nell’ottica di creare una MotoGP più appetibile per il pubblico, non solo mantenendo i tifosi attuali ma attirandone anche di nuovi. “Mi hanno detto che la vendita dei biglietti ha già superato le cifre dell’anno scorso” ha sottolineato Razali. L’obiettivo di questa collaborazione, come detto, è chiaro: rilanciare la MotoGP, guardando non solo al cambio del format ma anche ad iniziative che possano attirare il pubblico. Parte del team è anche Max Biaggi, anche se in un ruolo forse differente da quanto si poteva pensare.

“Le stelle si sono allineate”

“Siamo un gatto con nove vite, al momento ne abbiamo usate tre!” ha scherzato Razlan Razali nel corso della presentazione. L’anno scorso però la situazione appariva decisamente meno rosea ed il boss del team malese non l’ha nascosto. “Ad Aragon il nostro main sponsor s’è ritirato, questo vuol dire che come squadra sei in un grosso guaio” ha ammesso Razali. Qualcosa però poi è cambiato. “In qualche modo le stelle si sono allineate per noi: abbiamo avuto un incontro con CryptoDATA, sponsor del GP d’Austria, ed abbiamo parlato di una sponsorizzazione futura. È una compagnia giovane, che sta portando idee nuove non solo in MotoGP, ma anche nel team.” Sottolineando poi la suddivisione dei compiti: “Io rimango in controllo di tutta la parte racing, il lato sponsor è invece tutto loro.” Nei mesi scorsi s’è parlato molto di un eventuale ruolo di Max Biaggi dopo l’addio mondiale del Max Racing Team. “Ci ho parlato l’anno scorso a proposito della sponsorizzazione di Sterilgarda” ha spiegato Razali. “È uno sponsor passato dal suo team in Moto3 alla MotoGP. Il suo ruolo è solamente la gestione di Sterilgarda nella nostra squadra per questa stagione.”

“Approccio diverso nella comunicazione”

RNF Team quest’anno ha il massimo supporto da CryptoDATA. Nel corso della presentazione della nuova squadra satellite di Aprilia, il CEO e fondatore Ovidiu Toma ha fatto il punto sulla nuova collaborazione. “Arriviamo dal settore della cybersicurezza e crittografia. La MotoGP per noi è una passione, ma anche una sfida che prendiamo molto seriamente” ha sottolineato Toma. Abbiamo iniziato come start-up 10 anni fa, siamo cresciuti molto velocemente a livello globale. Puntiamo a portare novità, orientandoci verso i tifosi ed i partner, con un approccio diverso a livello di comunicazione.” Maggiori dettagli verranno svelati più avanti, ma le intenzioni sono chiare. “I tifosi cambiano e noi dobbiamo adeguare il nostro modo di comunicare con loro, come ‘catturarli’, così come con gli sponsor, cambiando la staticità di un sito web come fatto finora. Sia Miguel che Raul poi hanno una solida base di tifosi che dobbiamo mantenere, creando anche un’interazione migliore.”

