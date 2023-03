MotoGP: RNF inizia l’avventura con Aprilia, Oliveira e Fernandez

Una delle novità della stagione MotoGP 2023. Tra pochi giorni il CryptoDATA RNF Team esordirà ufficialmente come squadra satellite di Aprilia Racing, avviando un nuovo capitolo del suo periodo in classe regina. Con annessa anche una formazione di piloti totalmente rinnovata, composta da Miguel Oliveira e Raul Fernandez. Sono loro i ragazzi chiamati a farsi vedere con le RS-GP targate RNF in questa nuova stagione mondiale.

