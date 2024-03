Jorge Martin, messaggio a Ducati: “Merito un team ufficiale”

Dopo un buon inizio in Qatar, ora Jorge Martin spera di ripetersi in Portogallo, dove nel mirino ha soprattutto la vittoria nella gara lunga. A Portimao non ci sarà lo stesso problema della gestione gomme incontrato a Lusail, questo può aiutarlo. Nelle sprint è ormai uno specialista e il suo obiettivo dichiarato è migliorare sulla distanza. Il pilota spagnolo è pienamente concentrato su questo, i rumors di mercato non lo distraggono.

MotoGP, quale futuro per Jorge Martin?

Nel 2025 vuole essere in una squadra ufficiale e spera di correre per quella Ducati, andando così ad affiancare il suo rivale Pecco Bagnaia. All’Autodromo Internacional do Algarve è stato interpellato sul suo futuro ed è stato molto chiaro: “Alla fine non dipende da me – ha dichiarato a Motosan.es – perché ciò che dipende da me è andare forte sulla moto. Cerco di dare il massimo e spero che assieme a Ducati raggiungeremo una posizione che vada bene a entrambi. Ciò che dovevo dimostrare l’ho già dimostrato e continuerò a dimostrarlo. Per me aspettare non è un problema, ma è chiaro che il mio tempo in Pramac è un po’ finito. Penso di meritare di provare una squadra ufficiale“.

Ci sono più piloti che ambiscono ad essere nel box rosso nel 2025, a partire da Enea Bastianini che ci vuole rimanere. Poi anche Marco Bezzecchi e Marc Marquez vogliono giocarsi le loro chance. Martin rimane concentrato su sé stesso: “Alla fine devo provare a battere tutti e il primo è Bagnaia. Darò il massimo e se ci riuscirò avrò il posto già pronto. Sono tranquillo, ovunque sarò starò bene. Ho le mie priorità, ma mi concentro sulla guida e non sono preoccupato. Ho delle opzioni, se ne avessi solo una faticherei di più. Alla fine voglio entrare in un team factory“.

L’attuale pilota del team Prima Pramac Racing sa perfettamente quello che vuole ed è assolutamente convinto del suo valore. Ducati è la prima scelta, considerando anche la competitività del pacchetto tecnico, però piace anche ad altri marchi della griglia MotoGP ed è pronto a valutare anche altre opzioni se a Borgo Panigale decidessero di non promuoverlo. Aprile-maggio dovrebbe essere il periodo decisivo.

