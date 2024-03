Moto3 Portimao: David Alonso si prende le Prove 1, quattro italiani in top 10

Il primo vero turno della Moto3 vede al comando l’attuale leader. David Alonso, reduce dal trionfo in Qatar, mette il primo sigillo del fine settimana a Portimao con il tempo di riferimento nella prima sessione di prove. Bella partenza per Joel Kelso ad appena 37 millesimi, terza piazza provvisoria per Matteo Bertelle, migliore quindi degli italiani. In top 10 però troviamo anche Riccardo Rossi, Filippo Farioli e Stefano Nepa. Ecco com’è andata.

Moto3 Prove 1

Dopo aver perso totalmente le Prove Libere per condizioni della pista, i piloti Moto3 iniziano a fare sul serio da questa sessione, già importante in ottica qualifiche. La pista è decisamente migliorata rispetto al mattino, ma le temperature restano basse e si è alzato anche un po’ il vento. Ma ci vuole poco tempo per vedere il nome più ovvio, quello di David Alonso, al comando della classifica dei tempi. Un piazzamento che il giovane colombiano non lascerà più fino alla bandiera a scacchi. Ottima partenza per il grande favorito della Moto3 quest’anno, anche se Joel Kelso si avvicina molto, chiudendo a pochi centesimi. Quattro piloti italiani per il momento si assicurano la top 10 ed anche la Q2 provvisoria, ma saranno le Prove 2 di domani la sessione determinante, in cui servirà una conferma di quanto visto in questa prima giornata a Portimao.

La classifica

Foto: CFMOTO Aspar Team