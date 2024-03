Moto2: Filip Salac operato di nuovo, salterà il GP Portimao

Appena l’inizio di stagione Moto2, ma c’è già qualche problema fisico. Dopo Xavi Artigas, anche Filip Salac è finito sotto i ferri per risolvere di nuovo il problema della sindrome compartimentale al braccio destro. Il pilota Marc VDS è stato operato dallo staff del dottor Xavier Mir presso l’Hospital Universitari Dexeus di Barcelona, risolvendo così una difficoltà che l’ha pesantemente condizionato anche in Qatar. Ma c’è di più: il team Marc VDS ha deciso che Salac non parteciperà al GP in Portogallo, in programma la prossima settimana, per garantirgli un perfetto recupero per l’appuntamento Moto2 ad Austin.

Di nuovo sotto i ferri

Un guaio che Salac conosce bene. Lo scorso dicembre si era infatti sottoposto ad un primo intervento per risolvere la sindrome compartimentale che l’aveva condizionato nella parte finale del 2023. Un procedimento però che non sembra sia servito: nei test invernali il problema si è ripresentato, condizionandolo come detto anche a Lusail. Ecco quindi la scelta di un secondo intervento, si spera stavolta definitivo. A Portimao quindi Marc VDS correrà solamente con Tony Arbolino come pilota ufficiale, da vedere se verrà schierato un sostituto per Salac oppure no.

Un pilota Moto2 in meno in Portogallo

“Il dolore ed il fastidio mi hanno creato molte difficoltà sulla lunga distanza in Qatar” ha ammesso Filip Salac. “Ho avuto un lungo confronto con lo staff medico a Barcellona e sembra che il problema non sia risolto, quindi la migliore soluzione era un secondo intervento. È andato tutto bene.” Come detto però non sarà a Portimao per il secondo appuntamento della stagione Moto2 2024. “Mi dispiace per il team, ma li ringrazio per aver chiarito da subito che il mio benessere è la priorità. Tornerò in pista pronto per dare il massimo il più presto possibile.” “È un peccato, ma la salute e la riabilitazione di Filip sono la cosa più importante” ha aggiunto il proprietario Marc van der Straten. “È stata la scelta giusta per permettergli di correre ai massimi livelli per il resto della stagione.”