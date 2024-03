Marc Marquez non è riuscito a salire sul podio in Qatar, nella prima gara del campionato MotoGP con la Ducati. C’è però grande entusiasmo in casa Gresini per il suo quarto posto, con il fratello Alex sesto. Un ottimo punto di partenza per il proseguimento della stagione, un sicuro passo in avanti per il campione di Cervera che finalmente ha ritrovato il sorriso dopo gli ultimi anni difficili con la Honda.

Marquez-Gresini… buona la prima

L’entusiasmo pervade l’intera galassia Ducati, tanto che non si esclude che l’otto volte iridato possa diventare un pilota del team factory. Sarebbe forse un elemento di tensione nel box factory, ma a Borgo Panigale hanno imparato bene a gestire le situazioni complicate. E Gigi Dall’Igna non vorrà certo privarsi di un jolly per il futuro, rischiando di farlo partire verso un altro costruttore… La squadra di Nadia Padovani ha fatto un colpaccio a portarlo nel team Gresini lo scorso settembre e sicuramente sarà una bella gatta da pelare per i vertici del marchio emiliano.

Carlo Merlini, direttore marketing e della comunicazione del team Gresini, è entusiasta per la prima uscita in gara di Marc Marquez a Losail. “Penso che abbia fatto tutto il possibile nel suo approccio alla squadra e alla moto, arrivando alla fine della gara vicino al podio. Ma ha visto che questa volta non poteva farcela ed è rimasto quarto. Bisogna capire che eravamo su una pista che non è la sua preferita e che è arrivato velocemente nelle prime posizioni, nella sua prima gara con questa moto. E ‘un sogno divenuto realtà – racconta al giornale spagnolo ‘AS’ -. Nei test non sapeva esattamente dov’era, ma ora è sicuro di poter stare davanti, far parte del gruppo di testa e penso che ci divertiremo“.

Bastava vedere il volto di Marc Marquez, quel sorriso stampato e immortalato dalle telecamere, per capire le sensazioni e i suoi orizzonti. “Vedo Marc molto felice, si sta divertendo e anch’io sono molto felice – ha detto Nadia Padovani -. Penso che il meglio debba ancora venire. Mancano molte gare, faremo davvero bene quest’anno“.

Marquez testimonial Audi in Spagna

Intanto si consolida il rapporto tra i fratelli Marquez e Ducati. La firma per il team Ducati Gresini li avvicina allo sponsor ufficiale Audi e al gruppo Volkswagen. Dopo le tante BMW vinte negli anni precedenti come miglior poleman, adesso Marc guiderà una nuovissima Audi RS 6 Avant, nella sua nuova veste di ambasciatore del marchio degli anelli in Spagna. Un onore che condividerà con il fratello Alex che ha ricevuto un’Audi RS 4 Avant.

La nuova vettura di Marc Marquez è una spettacolare berlina familiare ultrasportiva con motore V8 biturbo a benzina che eroga 630 cavalli. È anche la versione Performance, capace di scattare da 0 a 100 km/h in appena 3,4 secondi. Il prezzo base di listino è di 169.710 euro. “Mi piacciono il loro design e le caratteristiche offerte dai loro veicoli, ma c’è qualcosa di ancora più importante – ha dichiarato il pilota Gresini -. Condivido il loro entusiasmo per la perfezione e la loro continua ricerca dell’eccellenza. Entrambi portiamo nel nostro DNA valori come il miglioramento e la perseveranza“.

