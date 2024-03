Moto3: David Almansa, intervento OK alla mano sinistra infortunata

Dopo il prematuro stop nel GP Qatar, l’intervento per sistemare la mano. David Almansa è tornato sotto i ferri per porre rimedio alle fratture riportate in un incidente durante le prove 2 del suo primo round da pilota ufficiale nel Mondiale Moto3. Una partenza sfortunata per l’alfiere Snipers, che si è nuovamente fratturato anulare e mignolo della mano sinistra, le stesse dita che si era già lesionato l’anno scorso. Non sono ancora chiari i tempi di recupero, certamente però non prenderà parte al GP Portimao della prossima settimana.

David Almansa, debutto Moto3 in salita

“Un peccato, stavamo facendo un ottimo lavoro” aveva commentato Almansa dopo aver spiegato il suo infortunio. “Stavamo andando bene ed avremmo potuto essere davanti, ma sono cose che capitano. Cercheremo di tornare più forti.” Di questi giorni l’intervento per il pilota Moto3 al Hospital Universitari Dexeus di Barcellona, come confermato dal team Snipers.

“L’operazione è andata bene. Forza David, noi siamo qui ad aspettarti!” si legge infatti nella nota della squadra. Come detto i tempi effettivi di recupero sono ancora tutti da valutare, il team Moto3 guidato da Mirko Cecchini confermerà più avanti il recupero del suo esordiente e quindi il ritorno alle corse.

Foto: Snipers Team