Moto3 Qatar, Prove 2: Rueda spicca il volo, Bertelle-Rossi-Nepa in Q2

Altri record infranti, tre ragazzi italiani che passano al secondo turno di qualifiche. Si chiude così la sessione determinante per la Moto3, stavolta senza nessun intoppo tecnico. Stavolta svetta José Antonio Rueda, che si prende di forza il miglior crono assoluto a Lusail davanti a David Alonso ed a Ivan Ortola, il primo oggi a mettere il turbo. Per quanto riguarda la truppa tricolore, in Q2 troveremo Matteo Bertelle, Riccardo Rossi e Stefano Nepa, gli altri invece saranno nella prima sessione di qualifiche. Ecco com’è andata.

MotoGP Qatar, il nuovo programma a Lusail

Moto3, Prove 2

Si riparte dai tempi da record stampati ieri nelle Prove 1 del venerdì. Daniel Holgado è il nuovo detentore del miglior crono assoluto per la Moto3 a Lusail, buone notizie per l’Italia con Matteo Bertelle 3°, ma anche con Riccardo Rossi, Stefano Nepa e Filippo Farioli provvisoriamente in Q2. È già finito invece il weekend del rookie David Almansa, caduto due volte ieri e fermato dopo l’incidente delle Prove 1 da una tripla frattura alla mano sinistra (la stessa già pesantemente lesionata l’anno scorso). Tutto a posto invece per gli altri incidentati di ieri, ora è il momento di decidere chi passerà direttamente in Q2 e chi invece dovrà disputare il primo turno di qualifiche.

Per la maggior parte del turno però sono davvero pochissimi i miglioramenti a livello di tempi, con quindi cambi minimi in classifica. Fino al gran giro di Ivan Ortola, che negli ultimi 10 minuti vola al comando con il nuovo record assoluto. È solo l’inizio, i piloti Moto3 sono sempre più veloci: arriva David Alonso, ma José Antonio Rueda non ci sta, è suo il nuovo miglior crono assoluto a Lusail! La sessione quindi si chiude con l’alfiere KTM Ajo in vetta alla classifica sia del turno che combinata, tre italiani passano in Q2. Non manca un moto di frustrazione per i ragazzi SIC58, Farioli in particolare, rimasto nel traffico e quindi impossibilitato a migliorarsi.

La classifica

Moto3 combinata

Foto: Red Bull KTM Ajo