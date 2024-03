Daniel Holgado emerge su Adrian Fernandez e Matteo Bertelle. Si conclude così un turno di prove Moto3 decisamente ricco di avvenimenti, a cominciare dal ritardo al via per problemi tecnici, fino alla pioggia alla bandiera a scacchi! Ebbene sì, è arrivata l’acqua al Lusail International Circuit, con Rueda e Perez che non hanno potuto evitare le scivolate finali. Una sessione frenetica in cui è successo davvero di tutto, incluse cadute, una bandiera rossa, un intoppo alla ripartenza (in foto di copertina). Di seguito ecco cos’è successo nell’ultimo turno di giornata.

Moto3 Prove 1: addio ai record

Dopo quanto fatto nelle Prove Libere, turno d’apertura del weekend in Qatar, ora si fa sul serio. Questo turno ed il primo di domani decideranno la lista dei 18 piloti Moto3 che accederanno direttamente alla seconda sessione di qualifiche. È sera a Lusail, si corre sotto l’imponente impianto di luci che illumina il circuito, con un piccolo ritardo per problemi tecnici in circuito, prontamente risolti. Presto in pista abbiamo tempi decisamente interessanti: in pochi minuti José Antonio Rueda mette il turbo e polverizza ogni record: cancellato il 2:05.403 stampato da Fenati in gara, ma addio soprattutto all’ex record assoluto di 2:04.075 realizzato da Brad Binder! Non mancherà però qualche incidente, ma non solo.

Bandiera rossa

La lista degli incidentati inizia con Taiyo Furusato caduto alla curva 3, nessuna conseguenza per il pilota subito in piedi ma con qualche danno per la sua Honda. Non bellissimo l’highside di cui è protagonista Collin Veijer alla curva 14, fortunatamente senza conseguenze per l’alfiere Intact GP che riparte poco dopo in sella alla sua moto. David Almansa invece mette a referto già la seconda scivolata di giornata, stavolta alla curva 5. A terra anche Scott Ogden, sempre senza conseguenze, ma non si arriva alla bandiera a scacchi: a 7:53 ecco la bandiera rossa per un nuovo problema tecnico.

Ripartenza… e pioggia!

La Moto3 si deve quindi fermare per una decina di minuti, per poi ripartire e sfruttare per quanto possibile il tempo ancora a disposizione. Ma Dettwiler si blocca, la termocoperta era rimasta sulla sua posteriore e lo svizzero è partito, incastrandola! Ma non finisce qui: il turno infatti si chiude con l’arrivo della pioggia, che mette nei guai soprattutto Rueda e Perez, scivolati proprio sul finale. Poco prima però erano volati al comando Holgado, Fernandez e Bertelle, tutt’e tre al di sotto del record precedentemente riscritto da Rueda. Si chiude così l’ultima sessione odierna, di seguito i tempi.

Moto3, la classifica

