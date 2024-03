Moto2 Qatar, Prove 1: “il segno dei quattro” dopo la pioggia

Non c’è molto da raccontare per quanto riguarda l’ultima sessione Moto2 di questa prima giornata in Qatar. La pioggia arrivata in precedenza ha lasciato la pista bagnata per tutta la prima sessione utile in ottica qualifiche. Sono stati quindi solamente quattro i ragazzi che hanno deciso di provare anche in queste condizioni, ma possiamo parlare di un turno buttato. Ecco com’è andata.

Moto2 Prove 1

L’acquazzone che ha colpito la Moto3 proprio alla fine della sessione non poteva non creare problemi anche alla classe intermedia. È un inizio quindi molto lento, inizialmente solo Canet si fa vedere in pista per valutare le condizioni. Poco dopo infatti vediamo Capirossi nel box Fantic per ascoltare il commento dello spagnolo in merito. Il secondo “temerario” è Xavi Artigas, che mette a referto qualche giro in queste condizioni particolari che già fanno tremare la categoria in ottica gara… Il terzo pilota in pista è Bo Bendsneyder, seguito poco dopo dal compagno di box Jaume Masia e dal secondo alfiere Forward, Alex Escrig. Questi saranno gli unici ragazzi che vedremo in azione in questa sessione Moto2. Ora rimane solamente il primo turno di domani per decidere davvero chi accederà alla seconda sessione di qualifiche.

Foto: motogp.com