MotoGP Qatar: Prove 2 a Marc Marquez, cambio di programma per pioggia

La sessione di prove utile per le qualifiche viene rinviata a domani, oggi tocca alle Prove 2. Un cambio in corsa a causa della pioggia che ha sorpreso sia la MotoGP che le due classi che l’hanno preceduta. Interessante però vedere davanti Marc Marquez, il duo GASGAS ed i ragazzi KTM, che già comunque avevano ben figurato in precedenza su pista asciutta. Sarà un sabato molto impegnativo, vedremo chi dirà la sua tra prove, qualifiche e gara sprint.

GP Qatar, il programma del weekend a Lusail

Cambio di programma

Sarebbe stato un turno importantissimo, ma cambia il programma in corsa date le condizioni ben diverse rispetto a quanto visto nelle prime prove. La pioggia arrivata alla fine della sessione Moto3 ha lasciato la pista molto bagnata, situazione che ha già influito sul turno Moto2. Per la MotoGP non è diverso, ma i piloti non hanno altra scelta per assicurarsi un posto in Q2 diretta. Questo avrebbe dovuto essere il programma, ma le condizioni già esistenti ed il ritorno della pioggia nel quarto d’ora finale convince a cambiare strategia. Questo turno diventa la seconda sessione di prove libere, i piloti si giocheranno l’accesso in Q2 nel primo turno di domani.

GASGAS/KTM e Marquez in evidenza

Le condizioni particolari però non sembrano essere un problema in primis per i ragazzi GASGAS, ovvero Augusto Fernandez e Pedro Acosta, che si tengono davanti al duo KTM. Assieme a loro si fa ben vedere anche Marc Marquez. Nella seconda metà del turno infatti l’alfiere Gresini, ben osservato dall’iridato MotoGP Bagnaia e dai vertici Ducati, passa in testa. La citata pioggia che torna a fare capolino a Lusail sostanzialmente congela la classifica fino alla bandiera a scacchi, lasciando davanti nomi “insoliti”. Ma non troppo, visto che sono piloti che si erano già fatti vedere nelle precedenti prove su pista asciutta. Non è stata una buona giornata però per Francesco Bagnaia, che non emerge né sull’asciutto né sul bagnato.

MotoGP, la classifica

Prove 2, i settori di riferimento

Foto: motogp.com