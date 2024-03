MotoGP Qatar, Prove 1: Acosta 3° con spettacolo, occhio anche a Marquez

Comanderà pure la Ducati di Jorge Martin, ma Pedro Acosta ha già iniziato a calamitare l’attenzione su di sé. Tempi da primo della classifica e manovre al limite, come dimostra la foto di copertina, spiegano chiaramente perché il rookie MotoGP è già protagonista. In diretta concorrenza c’è Marc Marquez, che chiude questa prima sessione ufficiale con Ducati Gresini con il 4° tempo di riferimento, proprio dietro ad Acosta. I due osservati speciali non deludono le aspettative… Rivediamo com’è andata questa prima sessione in Qatar.

GP Qatar, tutti gli orari dell’appuntamento a Lusail

MotoGP prove 1

Prima occasione per vedere in pista “ufficialmente” tutte le nuove livree, abbiamo il debutto MotoGP vero e proprio di Trackhouse Aprilia con anche Davide Brivio team principal della struttura. Non parliamo poi di Marc Marquez in Gresini, Marini e Zarco in Honda, Rins in Yamaha, Di Giannantonio in VR46. Senza dimenticare la nuova sfida Pramac di Morbidelli, che ieri ha ottenuto l’ultimo ok medico dopo il botto da paura con forte trauma cranico nelle prove private a Portimao. Esordiente di lusso poi Pedro Acosta, che non ci mette molto a farsi notare… A 16 minuti dalla fine però ecco il primo colpo di scena, c’è Marc Marquez al comando della classifica!

Non è l’unico però ad ambire a quel piazzamento: arrivano le altre Ducati, non manca pure il guizzo della KTM guidata da Brad Binder. Ma non manca alla festa nemmeno Pedro Acosta, che a 6 minuti dalla fine sopravanza Binder e vola al comando! Ma lo spagnolo si prende gli onori della cronaca anche per le manovre da spettacolo, con annessi rischi, che inizia già a regalare. Meno male che è la sua prima sessione da pilota MotoGP… Ma attenzione anche a Marc Marquez, che piazza il 4° tempo. Un inizio decisamente scoppiettante per la classe regina!

MotoGP, la classifica

I settori di riferimento

Foto: motogp.com