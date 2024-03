La Moto2 inizia nel segno di Fermin Aldeguer. L’alfiere Speed Up riparte da dove si era fermato nei test ufficiali: a lungo comanda Zonta van den Goorbergh, ma proprio all’ultimo il murciano scalza il collega dalla prima posizione. Buona partenza per Celestino Vietti 3°, che deve però sistemare qualcosa nel terzo settore, punto in cui s’è giocato dei potenziali tempi da primo della classifica. Di seguito cronaca e classifica della prima sessione del 2024.

Moto2 Prove Libere

Come per la Moto3, anche la classe intermedia inizia da un primo turno che non varrà più per le qualifiche. La denominazione “Prove Libere” parla chiaramente, è il primo contatto per tutta la categoria, in particolare per gli esordienti, prima di fare sul serio negli altri due turni. Tantissimi cambi di casacca, ritorni e debutti in classe intermedia per questa nuova stagione 2024. A differenza della Moto3 però la griglia Moto2 è al completo fin da questo primo round dell’anno.

Anche qui attenzione agli spagnoli, in particolare Fermin Aldeguer, senza dimenticarci però di Manuel Gonzalez o Aron Canet, curiosamente tutt’e tre al via con squadre tricolori. Per i piloti italiani invece occhi puntati soprattutto su Celestino Vietti, che ha la grande occasione con KTM Ajo, e su Tony Arbolino, di nuovo col team pluricampione Marc VDS. A referto un problema tecnico nei minuti finali per Jeremy Alcoba, mentre arriva di volata Fermin Aldeguer. Gli basta un ultimo giro lanciato per piazzarsi al comando della classifica dei tempi, buone notizie comunque da Celestino Vietti che chiude in terza posizione.

La classifica

