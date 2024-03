Moto2: Celestino Vietti, con KTM Ajo è la grande occasione

Il peso di una grande opportunità. Celestino Vietti è uno dei due ragazzi schierati da KTM Ajo in questa nuova stagione Moto2. Questo vuol dire solo una cosa: il piemontese è chiaramente indicato da Aki Ajo come l’uomo di punta del team per la conquista dell’iride in questo 2024. Lo scopritore di talenti finlandese in Moto2 festeggia da anni, precisamente in sequenza nel 2021 (Remy Gardner, più Raul Fernandez 2°), nel 2022 (Augusto Fernandez) e nel 2023 (Pedro Acosta).

Dall’altra parte del box quest’anno c’è Deniz Oncu, un pilota al debutto nella categoria, quindi è fin troppo chiaro il fatto che questo compito spetta a Vietti. A pochi giorni dal GP in Qatar è stata svelata ufficialmente la formazione Moto2 assieme a quella Moto3, composta da José Antonio Rueda e Xabi Zurutuza. Quest’ultimo però ancora troppo giovane (compirà 18 anni solo ad aprile) e con il campione CIV Moto3 in carica Vicente Perez schierato al suo posto in Qatar ed in Portogallo.

Dove eravamo rimasti

Non dimentichiamo che il nostro portacolori nel 2022 era già partito con questo obiettivo. Peccato però che nel corso dell’anno qualcosa si sia spezzato, portando Celestino Vietti ad errori e zeri a raffica (qui la nostra intervista a fine stagione). L’anno scorso è ripartito con i colori Fantic (ma nella stessa struttura ex VR46) e l’obiettivo di ‘ricostruirsi’: mette a referto una vittoria, un altro podio e due pole position, chiudendo 10° iridato. Il finale di stagione si rivela molto complicato soprattutto a causa di un infortunio al bacino riportato in India. Quest’anno è entrato a far parte della KTM Academy.

Missione Mondiale Moto2

Come detto, inevitabilmente sarà proprio quello l’obiettivo, Pit Beirer non lo dice apertamente ma il messaggio è chiaro, in riferimento ai due piloti più di esperienza tra i quattro del team. “José Antonio [Rueda] e Celestino [Vietti] vogliono passare al livello successivo in termini di risultati e performance, sono obiettivi che possono essere raggiunti” ha infatti sottolineato. Non meno determinato il pilota Moto2, pronto per la sfida. “Sono carico e molto motivato, darò il massimo per realizzare la mia migliore stagione possibile” ha dichiarato Vietti. “Mi sono allenato bene durante l’inverno, ce la possiamo fare.”

Foto: Juan Pablo Acevedo/Gold and Goose-KTM Images