Come successo nel 2021 e poi nel 2023, anche quest’anno rivedremo Dani Pedrosa in azione in MotoGP come wild card. KTM lo schiererà nuovamente in almeno un weekend di gara, il programma non è ancora stato definitivo nei dettagli. La cosa certa è che il 38enne di Sabadell sarà presente nel Gran Premio di Spagna a Jerez (26-28 aprile).

MotoGP, il ritorno di Pedrosa in Spagna

Pit Beirer ha parlato con i media tedeschi lunedì sera e, interpellato sulle wild card dei collaudatori KTM (6 totali a disposizione), si è così espresso: “Non c’è ancora niente di deciso – riporta Motorsport.com – tranne che Dani correrà a Jerez. Sembra abbastanza certo. Tutto il resto si deciderà in base all’andamento della stagione, alle gare che ci serviranno come test. Dani ha alcuni circuiti preferiti in cui gli piacerebbe correre. E Pol preferirebbe correre oggi piuttosto che domani“.

Il direttore motorsport della casa austriaca ha confermato che, come già avvenuto nella passata stagione, Pedrosa sarà in gara a Jerez. Nel 2023 sorprese tutti: 6° nelle Qualifiche, 6° nella Sprint (a 1″7 dal vincitore Brad Binder) e 7° in Gara (a 6″3 da Pecco Bagnaia). Ancora meglio è andato poi nella wild card a Misano Adriatico: 4° in entrambe le manche, arrivando praticamente attaccato a Bagnaia. Certamente ha il potenziale per fare ancora bene in Spagna, su una pista che gli è sempre piaciuta molto. Vedremo quante gare disputerà nel 2024.

Anche se non è più un pilota titolare dal 2018, quando chiuse la sua avventura in Honda, Dani continua ad essere super competitivo. Le sue indicazioni e i suoi dati rappresentano una risorsa importante per KTM, che quest’anno ha anche Pol Espargaro come tester. Pure lui ha esperienza in MotoGP e può essere prezioso nello sviluppo della RC16. E non vede l’ora di poter gareggiare da wild card, dopo che ha dovuto rinunciare al posto che aveva nel team GASGAS Tech3.

Foto: MotoGP