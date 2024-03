Storie di Daytona: marito e moglie insieme in gara alla 200 miglia!

La 200 miglia di Daytona, per quanto sia una “nobile decaduta” rispetto agli anni d’oro, resta la “Great American Motorcycle Race” non a caso. Ci sono pochi eventi nel motociclismo internazionale che mantengono inalterati fascino ed adrenalina, conservando le prerogative sportive di sempre come la Daytona 200. Per questo, ancor oggi, porta con sé delle storie uniche nel suo genere. Basti pensare all’82^ edizione che si svolgerà questo sabato e vedrà al via una coppia in pista e nella vita: marito e moglie insieme, nella stessa squadra, pronti ad affrontare i 31° di banking dello Speedway della Florida.

MARITO E MOGLIE IN GARA A DAYTONA

Proprio così. Con le Kawasaki Ninja ZX-6R del team Get Fast Performance correranno, da compagni di squadra, Jason Farrell e Jessica Capizzi. Marito e moglie, sposati dal 2021, adesso per la prima volta insieme alla 200 miglia per vivere un’esperienza, di fatto, senza precedenti. Jason Farrell, nell’era ASRA della corsa, si ritrovò tra i grandi protagonisti dell’edizione 2018, centrando persino una top-5. Alla decima partecipazione all’evento, per la prima volta correrà con accanto alla propria tenda-box sua moglie Jessica, al terzo gettone di presenza e, proprio con la squadra del marito, qualificatasi agevolmente lo scorso anno ottenendo il 18° posto finale.

IL SOGNO DAYTONA DI JESSICA

“Ho profonda gratitudine per poter fare ciò che ho sempre sognato fin da quando ero bambina“, ha spiegato Jessica Capizzi. “Ho sempre voluto preparare le moto e poi correrci: farlo adesso insieme a mio marito è la ciliegina sulla torta. Credo nessuno sarà impegnato come noi in questa gara: c’è un lavoro davvero pazzesco dietro! Organizzare la squadra, preparare le moto, gestire l’attività, pianificare la trasferta, partire dal Wisconsin e raggiungere Daytona per poi scendere in pista da piloti. Un’esperienza unica!“.

IL PRECEDENTE A SUZUKA

In questi ultimi anni a Daytona si è visto Josh Hayes correre con il team Squid Hunter Racing di sua moglie Melissa Paris, conosciuta a sua volta per i trascorsi da pilota (con una top-10 alla 200 miglia all’attivo). Per vedere tuttavia una coppia di sposini in gara da compagni di squadra, bisogna trasferirci in Giappone per un’altra grande classica del motociclismo: la 8 ore di Suzuka. Nel biennio 1985-1986 corsero Kenzaburo e Tomoko Kawashima, marito e moglie schierati proprio dal team di famiglia (KENZ Racing Riders), disputando due edizioni in sella alle Suzuki RG400 (nel 1984) e RG500 (1985), senza tuttavia riuscire a portare a termine la contesa.