Manca ormai pochissimo al debutto mondiale vero e proprio. Per Luca Lunetta scatterà in Qatar la sua prima stagione completa in Moto3, un salto certamente impegnativo. Un anno d’esordio iniziato con la presentazione di SIC58 Squadra Corse: “Fa venire i brividi se ripenso a tutto il percorso ed alle difficoltà per essere qui” ha sottolineato il 17enne romano. A questo sono seguiti i test privati a Portimao e ufficiali a Jerez, una doppia occasione per prepararsi per una stagione importante. Luca Lunetta è ben conscio delle difficoltà che lo attendono, ma è carico e determinato. Abbiamo avuto modo di sentirlo prima del via di questo Mondiale 2024, ecco cosa ci ha raccontato.

Luca Lunetta, come sono andati i test invernali? Iniziamo da Portimao.

Sono stati un po’ complicati per le condizioni meteo, non siamo mai riusciti a fare un turno senza problemi di questo tipo. Pioveva, smetteva, si asciugava la pista… È stato difficile, soprattutto quando cercavi una progressione. Magari ci sentivamo bene, mettevamo la gomma un po’ più fresca per il time attack… Ecco che iniziava a piovere.

Com’è stato ritrovare questo circuito con la “Moto3 mondiale”?

È sempre una pista difficile, con i saliscendi, con la piegata in salita, in discesa… È complicato. Alla fine però bene o male avevo i riferimenti della moto del JuniorGP e della Rookies Cup. Diciamo però che quel primo approccio è stato un po’ difficile, mentre tutti gli altri sono andati subito forte. Giustamente siamo in un Mondiale! Tra la pista e le condizioni climatiche è stata una partenza difficile, ma fa parte del processo di crescita, è stato un punto di partenza.

Luca Lunetta: a Jerez invece tutta un’altra storia, nonostante una caduta.

Una scivolatina, mi si è chiuso l’anteriore alla curva 2 quando stavamo forzando un po’ di più, ma fa parte anche questo del processo di crescita. Nel complesso però ci siamo migliorati, è andata molto bene. Sinceramente pensavo di poter andare forte, ma la top 10 nei test ufficiali non è una cosa da poco. Direi che abbiamo iniziato col piede giusto, sono molto soddisfatto. Abbiamo trovato tre giorni di sole e quasi caldo, senza vento. Con la squadra, con Marco Grana, siamo riusciti a fare un gran lavoro. Mi sento pronto per iniziare il campionato!

Una grande novità riguarda le gomme Pirelli, come ti sei trovato?

È una gran gomma, mi sono trovato bene. Rispetto alla Dunlop ti permette di salvare un po’ di più la frenata, sull’apertura del gas ti sostiene di più quindi puoi essere più convinto perché la moto sta lì. Oltre al fatto che ci ha permesso anche di fare tempi record. A Jerez in JuniorGP non avevo mai fatto neanche un 46.9, invece ai test ufficiali ho fatto 44.5! È una gomma che ci permette di andare molto, molto forte. Il drop alla fine è normale, non cala così tanto come pensavamo nei test di Valencia, anche se varierà di pista in pista. Penso però che ci sarà da divertirsi!

Luca Lunetta, quali sono adesso le sensazioni rispetto al primo contatto di Valencia?

A Valencia la moto era con la base delle Dunlop, adesso ci abbiamo lavorato. Abbiamo sistemato la moto in base alle Pirelli, abbiamo capito la pressione delle gomme e quindi come gestirle in uscite di curva, che a Valencia era quello che mi creava problemi perché scivolavo dopo pochi giri. Né a Portimao né a Jerez mi ha dato fastidio, sono molto contento. Una cosa molto positiva secondo me è che, rispetto alle KTM, iniziamo a essere un po’ più costanti nel calo della gomma, non lo sentiamo più di tanto. In KTM però hanno un grande potenziale nel time attack, riescono a sfruttare subito la gomma al massimo, anche se chissà dopo 10 giri… Noi come passo gara dovremmo esserci, ma è ancora tutto da scoprire!

Sei un ex KTM, come ti trovi con la Honda?

Devo dire che mi sono trovato subito benissimo, mi piace questa moto ed il feeling è davvero bello. Certo dovremo confrontarci con i piloti più forti del mondo, ma secondo me al momento uno dei punti forti è come affrontiamo le curve veloci, i curvoni. L’anno scorso facevo un po’ fatica, adesso con la Honda ho un gran feeling e ho visto che siamo in linea con le migliori KTM. Ci manca un po’ in frenata e nel girare la moto nelle curve strette, non sarà facile ma ci lavoreremo.

Luca Lunetta, hai già disputato due GP mondiali. Quanto potranno aiutarti?

Ho avuto un piccolo assaggino, sì. Sicuramente mi hanno fatto crescere tanto, però adesso sarà tutto diverso. Erano solo due gare, quando invece sei un pilota titolare si fanno i test e devo adattarmi ad un format a cui non sono abituato. Spero però che il piccolo assaggino mi dia comunque una mano!

Il debutto sarà in Qatar, come ti stai “preparando”?

In questi giorni mi sono visto una trentina di on board degli anni scorsi, sto studiando tutto il possibile. Ovviamente quando saremo lì farò il track walk, il giro di pista con la squadra, e cercherò di chiedere quante più cose possibili a Marco Grana, il mio capotecnico. Dovrò abituarmi, quest’anno troverò 11-12 piste nuove e bisogna essere svelti a capire come sono sono, visto che si gira poco.

Quest’anno però i primi turni diventano Prove Libere, quindi non valgono per le qualifiche. Come la vedi?

Direi molto bene, è sicuramente un vantaggio per gli esordienti. Soprattutto nelle piste nuove non avremo più la fretta di fare il tempo subito ma potremo capire con più “calma” il circuito e lavorare anche sul long run, per poi andare forte negli altri due turni, fondamentali per il weekend di gara.

Luca Lunetta, quali sono i primi obiettivi?

Si arriva sempre con il pensiero di voler vincere. Bisogna essere realisti, ma piano piano… Il Rookie dell’Anno sarebbe un gran traguardo, perché no? Secondo me ce lo possiamo giocare, ma vedremo gara dopo gara. Voglio godermela al massimo, so che non sarà facile ma alla fine è il motivo per cui mi sveglio la mattina. Ci metto tutta la forza e la volontà del mondo, speriamo di divertirci!