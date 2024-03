“Cari clienti e appassionati KOVE, è con rammarico che v’informiamo delle dimissioni del signor Zhang Xue dalla posizione di direttore generale…”. Con queste parole la casa motociclistica cinese, impegnata nel Mondiale Supersport 300 ufficializza l’uscita dello storico fondatore. Pare che alla base della decisione ci siano stati dei contrasti con gli altri dirigenti riguardo alle strade da intraprendere per il futuro e sembra che Zhang Xue abbia già deciso di aprire una nuova azienda per perseguire il suo sogno di sviluppare un nuovo motore a tre cilindri.

Il progetto Kove comunque va avanti come riporta il comunicato dell’azienda cinese “Kove continuerà a portare avanti la filosofia “Focus on Performance” nella produzione dei propri veicoli. […] Continueremo a trasferire la tecnologia sviluppata nel mondo delle corse all’interno della produzione di serie, realizzando prodotti e servizi sempre migliori per i nostri clienti. La partecipazione alla Dakar non si fermerà, così come continuerà il progetto nel Mondiale Superbike”.

Alla nota della Casa fanno eco le parole di Cesare Galli, CEO Pelpi International, distributore ufficiale di KOVE Moto Italia.

“Come saprete, ho condiviso la visione imprenditoriale dell’amico Zhang Xue, culminata con la decisione di distribuire KOVE in Italia e anche di vivere la comune passione per le moto, partecipando assieme ad eventi motociclistici. La decisione di abbandonare il suo ruolo all’interno dell’azienda KOVE, mi addolora quindi particolarmente. Ma allo stesso tempo mi sento di voler ribadire e rilanciare l’impegno preso, rassicurando la rete vendita, i clienti, i piloti e anche i tanti appassionati, che tutto lo stile, l’innovazione e la visione di questo marchio continueranno negli anni futuri, così come l’impegno di Pelpi nella distribuzione italiana”.