KOVE alla Dakar 2023, la grande sfida del marchio cinese

Parliamo di una “giovane” azienda, visto che è nata solamente nel 2017. KOVE è un marchio cinese fondato da Zhang Xue, un ex pilota offroad professionista nonché meccanico di team. La particolarità? Tutte le moto prodotte sono un affare decisamente personale, visto che è proprio lui a provarle. Una casa che, con la 450 Rally presentata all’EICMA, ha deciso di lanciarsi con tre punte in un’impresa prestigiosa e difficilissima. Quel sogno chiamato Dakar, preparato per tre anni e diventato ora realtà. Ecco alcuni dettagli e come si stanno comportando i piloti.

Il significato della Dakar

Un grande impegno in quella competizione che ogni anno a gennaio rappresenta la grande sfida per il mondo delle auto e delle moto. L’edizione 2023 è iniziata lo scorso 31 dicembre 2022, giorno del prologo, e si concluderà il 15 gennaio 2023, affrontando terreni di ogni tipo. Sterrato, sabbia, asfalto, laghi, oltre a Rub’ al-Khali, il deserto di sabbia più grande del mondo. Una sfida niente male per KOVE, al debutto con una squadra totalmente cinese. Lo spirito della competizione e la tecnica del marchio asiatico si stanno mettendo alla prova in questa famosa competizione.

Paragonata ad altre gare più importanti del settore, la Dakar è nettamente la più impegnativa e difficile. Deconcentrarsi anche un attimo potrebbe essere determinante per la continuazione della gara. Migliaia di chilometri di competizione feroce, con cattive condizioni stradali ed estreme condizioni meteorologi. Una Dakar che porta corpi e menti sull’orlo del collasso così a lungo che anche respirare può diventare un peso. Ma le corse rappresentano anche la logica conseguenza dello sviluppo dell’industria motociclistica. Qualsiasi invenzione e innovazione tecnologica richiede sempre una serie di scelte e miglioramenti prima di dare il via alla produzione industriale. Le competizioni rappresentano quindi il grande banco di prova, ciò che dà la conferma ai nuovi sviluppi tecnologici.

KOVE, alcuni dettagli

In termini di maneggevolezza, la versione competitiva della 450RALLY ha un’altezza di 960 mm. Un’altezza minima da terra di 310 mm, un’escursione delle sospensioni di 305 nella parte anteriore e 300 nella parte posteriore. Una specifica degli pneumatici di 90/90 – 21 davanti e 140/80-18 al posteriore. La 450RALLY Competitive Edition elimina i noiosi passaggi di manutenzione. Il pannello laterale adotta un design a rimozione rapida, l’interruttore dell’ammortizzatore può essere gestito facilmente con un cavo. È possibile allentare tre bulloni e sostituire rapidamente il serbatoio del carburante, la manutenibilità è stata notevolmente migliorata. In termini di durata le parti forgiate, il trattamento anticorrosione, tutti i portanti, la frizione e le parti che possono essere danneggiate da forze esterne utilizzano nuovi materiali ad alta resistenza con processi di rinforzo. In termini di controllabilità, la 450Rally Sporting Edition continua il concetto di design leggero e utilizza un gran numero di nuovi materiali. Come lega di magnesio, fibra di carbonio, alluminio aeronautico, con un peso a vuoto di 145 kg, risulta e facile da gestire. In termini di prestazioni di potenza, la potenza massima è 40kw/9500rpm, la coppia massima è 42N · m/7000rpm e la velocità massima di progetto è km/h: 170. La potenza erogata è duratura e stabile. Abbastanza per una gara così esigente!

Un test completo

Ma le corse come la Dakar non rappresentano solo un test per l’aspetto meccanico. Si tratta anche di una competizione importante, che mette alla prova la squadra. Le condizioni estreme sono un test molto severo per il team factory, per le capacità dei piloti e per la performance dei mezzi. Oltre a provare lo spirito dell’impresa, la capacità di osare e di essere i primi. KOVE s’è ben comportato finora: Sunier Sunier è attualmente il miglior pilota, 49° nella generale a +11:42:01 dal capoclassifica Howes. Deng Liansong è 67° a +16:33:19′, infine Fang Mingji è 81° a +26:04:14. L’obiettivo è continuare a competere nella Dakar anche nei prossimi anni, per promuovere gli sviluppi durante la gara. Oltre ad avere così la qualità e le specifiche adeguate alle richieste di mercato.