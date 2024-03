La firma tra Ducati e Pecco Bagnaia era nell’aria da mesi, se non dalla scorsa stagione MotoGP, quando si avviava verso il secondo titolo mondiale, seppure tallonato da Jorge Martin. Una storia che sembrava già scritta anni addietro, con il pilota piemontese che sognava quella moto rossa sin da piccolo e la Casa di Borgo Panigale che ha scommesso su di lui alla vigilia della sua ultima annata in Moto2 nel 2018.

Ducati e Pecco per scrivere la storia

Dopo il biennio Pramac 2019-2020, dove ha raccolto un solo podio a Misano, Ducati sceglie di promuoverlo nel team factory. Si gioca subito il titolo con Fabio Quartararo, chiude al secondo posto, ma è il trampolino di lancio verso la gloria. Nelle due stagioni successive si conferma e riconferma il campione del mondo di MotoGP, riporta il marchio emiliano ai vertici del Motomondiale dopo il vuoto che proseguiva dal 2007. Impossibile non trovare l’intesa per portare avanti questo binomio di grande successo. “Pecco è davvero il pilota perfetto per Ducati. Rappresenta al meglio i nostri valori, stile, eleganza, performance – ha sottolineato Claudio Domenicali -. Non solo è veloce, determinato, tenace in pista, ma si distingue per eleganza ed educazione“.

Il commento del team manager

Il rapporto tra Ducati e Bagnaia non è mai vacillato, mai un accenno di possibile separazione. A pochi giorni dall’inizio del Mondiale MotoGP ’24 è arrivato l’annuncio ufficiale, al termine di una trattativa piuttosto veloce. Il pilota di Chivasso chiedeva un incremento alquanto sostanzioso e meritato rispetto all’ingaggio precedente, che si aggirava intorno ai 6 milioni circa. L’accordo è stato trovato intorno ai 7 milioni a stagione con possibili bonus-premio. Tutto è filato liscio, dopo aver dimostrato di essere ancora il più veloce durante i test invernali in Malesia e Qatar. “Un rinnovo voluto da entrambe le part, siamo orgogliosi di avere Pecco con noi anche nel 2025 e 2026 – ha detto Davide Tardozzi a Sky Sport -. Doveva essere così, l’avevamo promesso a Madonna di Campiglio e abbiamo firmato prima dell’inizio del campionato“.

Il team manager non può rivelare numeri e dettagli. “Le parti hanno portato richieste per poter migliorare la situazione, non si poteva fare altro che andarsi incontro e chiudere l’accordo prima della prima gara. Pecco ha richiesto maggiori performance, per quanto riguarda gli altri dettagli sono state piccole cose che nessuno dei due ha voluto torcere più di tanto“. Il primo tassello in casa Ducati è fissato, ora la difficile scelta su chi sarà il suo compagno di squadra: Enea Bastianini o Jorge Martin? “Adesso dobbiamo capire quale sarà la migliore scelta per il prossimo futuro, ci prendiamo un po’ di tempo… Penso che Enea riuscirà a dimostrare quello che non è riuscito a fare l’anno scorso e sarà un competitor per il titolo. Sicuramente Jorge Martin ha tutte le possibilità dopo aver dimostrato il suo valore nel fine stagione 2023. Detto questo – ha concluso Tardozzi – non prenderemo una decisione prima di maggio o forse giugno“.