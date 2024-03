MotoGP, Jorge Martin-Ducati: vicenda delicata e rischio ultimatum

Ducati riparte da grande favorita anche nel campionato MotoGP 2024, con Pecco Bagnaia, Enea Bastianini e Jorge Martin a formare un tridente d’attacco senza precedenti. Senza dimenticare il neo arrivato Marc Marquez che potrebbe risvegliare le sue doti di fuoriclasse in sella ad una Desmosedici GP23, dopo gli ultimi anni complicati con Repsol Honda. Il marchio di Borgo Panigale prenota il terzo titolo iridato, ma dovrà fare i conti anche con una delicata vicenda di mercato sin dalle prime battute stagionali. Il rinnovo del campione in carica è solo questione di giorni, ma chi sarà il prossimo compagno di squadra?

Ducati alle prese con il mercato

Il mercato dei trasferimenti è già iniziato. Fermin Aldeguer è stato uno dei primi a muoversi e sembra che prenderà il posto di Jorge Martín nel Prima Pramac Racing. Il vicecampione del mondo vuole entrare nel team Ducati factory nel 2025, anche se il salto nel box ufficiale non è così scontato come sembra. Secondo Jorge Lorenzo, cinque volte iridato e con un passato sulla Desmosedici GP, il madrileno rischierebbe di passare ad un altro costruttore. La Ducati è quella che ha il maggiore potere contrattuale, con “sette, otto piloti molto competitivi. Hanno già ingaggiato Aldeguer per quattro anni, tutti i piloti sono molto simili e hanno molte opzioni tra cui scegliere“, spiega a MotoGP.com.

In un simile scenario Jorge Martin dovrà dimostrare di essere necessario alla Casa emiliana, cercando di battere il campione in carica Bagnaia e aggiudicandosi nuovamente lo scontro diretto con Bastianini. “Se la Ducati non sarà molto chiara e Jorge e il suo manager mandano un ultimatum alla Ducati, sceglieranno un altro pilota“, prosegue Jorge Lorenzo. L’anno scorso il pilota del team Pramac ha messo quasi alle corde Pecco, lasciando tutti con il fiato sospeso fino all’ultima gara, perdendo il titolo MotoGP più per mancanza di esperienza e troppa emotività che per demeriti atletici e in pista. “La preseason ha già fatto intravedere un Martin che sta andando forte“, meritandosi quel posto nel box ufficiale. Adesso tutto si gioca dietro le quinte, per Gigi Dall’Igna e i suoi uomini sarà una scelta per nulla facile.

Foto: Instagram @89jorgemartin