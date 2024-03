Moto3 JuniorGP: Guido Pini, i prossimi passi dopo l’infortunio

Un intoppo verso l’anno di debutto nella Moto3 del JuniorGP. Guido Pini è incappato in un piccolo infortunio, una fratturina a scafoide e radio, in seguito ad una caduta avvenuta qualche giorno fa. Ora serve un periodo di recupero per il giovane pilota toscano, che dovrà interrompere momentaneamente il processo di avvicinamento alla stagione 2024 con il nuovo progetto SeventyTwo Motorsports Artbox Team. Dopo il primo contatto dello scorso dicembre e le prove svolte ad Almeria due settimane fa, Guido Pini si vede costretto a saltare i test di questi giorni a Valencia. Tra due settimane si saprà a che punto è il recupero e se si può ricominciare l’allenamento in moto.

Guido Pini, l’aggiornamento

Un infortunio dovuto ad un episodio sfortunato: un pilota cadutogli davanti e l’impossibilità di evitare la moto. “L’ho presa in pieno, sono caduto in avanti e mi sono fatto male al braccio” ha raccontato Guido Pini a Corsedimoto. Come detto, i controlli successivi hanno rilevato una piccola frattura a scafoide e radio della mano destra. Una lesione per cui non s’è reso necessario un intervento, ora Guido Pini può solo continuare a lavorare per recuperare quanto prima “Il 18 marzo dovrei avere una visita per vedere se è il caso di provare a fare qualche giro o no” ha aggiunto. “Per adesso faccio fisioterapia e magnetoterapia, vedremo poi cosa mi diranno.” Il primo round del 2024 sarà nella seconda metà di aprile, il pilota toscano ha tutto il tempo per rimettersi ed essere così abbastanza in forma ai nastri di partenza per una stagione importante.

JuniorGP, il calendario 2024

1° round: 21 aprile – Motor Valley ed Emilia-Romagna (Misano) – Italia

2° round: 5 maggio – Circuito do Estoril – Portogallo

3° round: 19 maggio – Circuit de Barcelona-Catalunya – Spagna

4° round: 23 giugno – Autodromo do Algarve – Portogallo

5° round: 15 settembre – Circuito de Jerez-Angel Nieto – Spagna

6° round: 13 ottobre – MotorLand Aragon – Spagna

7° round: 24 novembre – Circuit Ricardo Tormo – Spagna

Foto: Social-Guido Pini