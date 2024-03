MotoGP, Aleix Espargaró: “Aprilia con più cavalli, ma non basta”

Aleix Espargaró sembra essere tra i pochi in grado di poter impensierire l’armata Ducati. Sesto posto in classifica finale nel campionato MotoGP ’23, quarto l’anno prima: il pilota di Granollers prende sempre più confidenza con il podio, grazie anche all’evoluzione dell’Aprilia RS-GP. Negli ultimi test la moto di Noale ha mostrato segni evidenti di progressione, ma saranno i weekend di gara a decretare fino a che punto potrà spingersi nelle zone di vertice.

Aprilia passi in avanti

La RS-GP 2024 ha attirato l’attenzione quando è stata svelata durante i test di Sepang all’inizio di febbraio, grazie al suo concetto aerodinamico totalmente rinnovato. La moto ha continuato a fare notizia quando Aleix Espargaró è arrivato quinto in Malesia e terzo nei test in Qatar. Tuttavia mancano ancora cavalli per poter impensierire la Ducati Desmosedici GP24, cosa particolarmente evidente nel time attack. Ciò non toglie che gli ingegneri Aprilia abbiano lavorato tanto durante la pausa invernale. “Siamo ad un livello più alto di quello che mi aspettavo prima di iniziare il pre-campionato, dopo i due test“, ha detto il veterano della MotoGP. “L’Aprilia è migliorata ovunque, dobbiamo solo migliorare la moto dal punto di vista del motore“.

Problemi con la gomma soft

Alla pari di Ducati e KTM, la Casa veneta dovrà congelare il motore alla vigilia del primo round in Qatar, senza poter apportare delle modifiche. Di conseguenza, ancora una volta, la RS-GP dovrà convivere con una gap di potenza rispetto alla diretta avversaria. “Abbiamo bisogno di più coppia, più potenza, soprattutto per la gomma morbida perché sembra che siamo al limite. Non possiamo ottenere di più da una gomma morbida. Quindi per il sabato faremo fatica“. Sul passo gara lunga, con la gomma media, la situazione sembra migliorare. “Quando metti la soft ti aspetteresti di essere almeno un paio di decimi più veloce – spiega Espargaró ad ‘Autosport’ -. Ma non potevo perché è come una zona piatta ovunque, ho bisogno di più potenza. Quindi la moto è fantastica ovunque, dobbiamo solo migliorare le prestazioni in termini di potenza”.

Un deficit di potenza

Difficile quindi attendersi un miglioramento delle prestazioni in vista del Mondiale alle porte? “Questa è una domanda che devi fare a Romano [Albesiano]… Sarà molto difficile, sinceramente“. Negli ultimi anni la RS-GP è cresciuta tantissimo, sia a livello di motore che di aerodinamica, ma non basta contro un rivale come la Ducati. “Non so esattamente quanti cavalli ha l’Aprilia, un numero davvero, davvero alto rispetto a quattro, cinque anni fa. Non si sarebbero mai aspettati di raggiungere questi numeri, ma sanno che non è sufficiente. Quindi speriamo che possano migliorare, anche se non sarà facile“.

Jonathan Rea, la biografia ufficiale disponibile su Amazon

Foto: Instagram @aleixespargaro