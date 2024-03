Aldeguer in MotoGP, il manager: “Pramac? Trattativa con Ducati, non è chiusa”

Uno dei piloti della Moto2 che sembra destinato a fare il salto in MotoGP nel 2025 è sicuramente Fermin Aldeguer. Già nel finale della scorsa stagione il team VR46 aveva provato ad assicurarselo per il 2024, però senza successo. E si era fatto avanti anche Pramac, intenzionato a portarlo nella proprio box per l’anno prossimo. Nei giorni scorsi si è parlato molto dell’elevata possibilità che si concretizzi il trasferimento nella squadra di Paolo Campinoti.

MotoGP, Aldeguer sulla Ducati Pramac: risponde Faubel

In occasione del test Moto2 a Jerez non sono mancate delle domande ad Aldeguer sul suo futuro. Il 18enne (compirà 19 anni ad aprile) ha ammesso di avere delle opzioni per andare in top class, ma che non c’è ancora nulla di firmato. Si è detto concentrato soprattutto su fare del suo meglio nell’attuale categoria, vorrebbe andare in MotoGP da campione.

A occuparsi direttamente delle trattative è il suo manager Hector Faubel, che ai microfoni di DAZN ha spiegato la situazione: “È vero che siamo in trattativa con Ducati, non con Pramac. Ma bisogna avere pazienza, non è iniziata ancora la prima gara e già si parla di questo. È un po’ presto. Stiamo trattando con Ducati, però non è chiusa. Comunque diciamo che il passaggio in MotoGP è vicino. Penso sia questione di settimane, un mese, due mesi, questo è sicuro. Succederà, anche se non posso dire con quale marca. Non è chiusa con nessuna in questo momento, né Ducati né KTM“.

I piloti del team Prima Pramac hanno un contratto diretto con Ducati, quindi non è una sorpresa che Faubel stia parlando direttamente con i vertici di Borgo Panigale. Anche se il manager (ed ex pilota) non si vuole sbilanciare sulla firma, appare altamente probabile il trasferimento di Aldeguer su una Desmosedici GP della squadra toscana. Dovrebbe rimpiazzare Jorge Martin, che nel 2025 vuole correre per una formazione ufficiale e pertanto lascerà libero un posto. Un’incognita, invece, quello che succederà con Franco Morbidelli.

Foto: Instagram Team SpeedUp