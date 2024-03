Supersport CIV: ZPM Racing conferma Sciarretta e ‘promuove’ Giovannetti

ZPM Racing pronto per la stagione 2024 rinnovando la fiducia sui suoi piloti. Confermatissimo Alessandro Sciarretta, l’anno scorso miglior debuttante nella Supersport tricolore, mentre accanto a lui arriva Ivan Giovannetti. Un altro giovane già di casa ZPM, l’anno scorso però schierato nuovamente nella 600 del National Trophy, mentre in questa stagione passa nella stessa categoria ma tricolore, rilevando il posto di Matteo Ciprietti. La squadra di Fabio Marchionni ripropone quindi il raddoppio operato l’anno scorso per la 600 nel CIV.

ZPM gioca in casa

Oltre ad un accordo sempre più solido con AP Racing, ZPM Racing punta sulla continuità, come dimostrano i due nomi schierati per questa nuova stagione. L’abruzzese Alessandro Sciarretta, oltre al parallelo titolo Supermoto, ha davvero ben figurato in quello che è stato il suo primo anno della Supersport tricolore, chiudendo come detto come miglior esordiente della categoria. Accanto a lui arriva invece il marchigiano Ivan Giovannetti, che con ZPM ed una Yamaha R6 ha disputato il National Trophy. Ora per lui è il momento di affrontare un importante cambiamento, vedremo come se la caverà.

CIV 2024, il calendario

6-7 aprile – Misano World Circuit “Marco Simoncelli” – Round 1

25-26 maggio – Autodromo Vallelunga “Piero Taruffi” – Round 2

22-23 giugno – Mugello Circuit – Round 3

3-4 agosto – Misano World Circuit “Marco Simoncelli” – Racing Night – Round 4

31 agosto-1 settembre – Mugello Circuit – Round 5

28-29 settembre – Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari Imola – Round 6

Foto: ZPM Racing