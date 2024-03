MotoGP, Jonas Folger tester KTM anche per il Mondiale 2024

Non è una sorpresa, ma l’ufficialità è arrivata ieri dallo stesso Jonas Folger. Anche in questo 2024 il pilota tedesco sarà uno dei tre collaudatori KTM, affiancando così il già confermatissimo Dani Pedrosa ed il neo tester Pol Espargaro. Le avvisaglie della collaborazione c’erano state nel 2022, il vero annuncio è arrivato lo scorso febbraio, mentre l’ufficializzazione in pista c’è stata ad aprile dal GP Austin, quando Jonas Folger ha dovuto sostituire Espargaro, infortunatosi nel pauroso botto di Portimao. Dopo un primo anno assieme arriva il rinnovo, sia per il lavoro di sviluppo della RC16 che per altri progetti interni del Gruppo Pierer.

Jonas Folger uomo KTM

“Sono molto contento di essere parte del test team di KTM anche nel 2024 e di aumentare la collaborazione.” Queste le prime parole di Jonas Folger per annunciare i suoi programmi per la nuova stagione. “Sarà un anno intenso, ma non vedo l’ora di iniziare a svolgere il mio compito. Continuerò ad impegnarmi per migliorare come collaudatore e per essere nella miglior forma possibile per eventuali gare, per rispettare le aspettative riposte in me. Un grande grazie a tutte le persone che ripongono la loro fiducia in me in questo compito di alto livello.” Dopo un solo anno da tester Yamaha, Jonas Folger sembra aver trovato stabilità nel gruppo KTM, una situazione che gli serviva dopo le difficoltà incontrate nel suo percorso.

Una sfida già vinta

Si tende a sottovalutare, o addirittura a dimenticare, i problemi fisici che hanno condizionato Jonas Folger nel corso della sua carriera. Su tutto la sindrome di Gilbert che pone fine prematuramente al suo 2017, anno di debutto in MotoGP, e più in generale proprio alla sua storia in classe regina. Salta l’intero 2018 per curarsi e tornare in forma, dal 2019 lo ritroviamo attivo nei motori (ve l’abbiamo raccontato qui). Ora è diventato parte del progetto KTM MotoGP e, dopo le gare già disputate nel 2023, non è esclusa qualche altra sua partecipazione da wild card. Al momento delle presentazioni GASGAS e KTM, Pit Beirer ha fatto anche il suo nome. “Pensiamo di dividerle tra Dani Pedrosa, Pol Espargaro e Jonas Folger, ma non abbiamo ancora un programma” aveva dichiarato.

Foto: jonasfolger.com