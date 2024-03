Warhorse HSBK fa “sexy” la Ducati per il MotoAmerica 2024

Monopolizzata la scena nell’ultimo biennio del MotoAmerica Supersport con la Panigale V2, al team Warhorse HSBK Racing manca più soltanto che la definitiva consacrazione nel MotoAmerica Superbike. Un sogno soltanto accarezzato nel 2022 con il nostro Danilo Petrucci, tuttavia tornato ad alimentarsi con le vittorie e il secondo posto in campionato messi a segno da Josh Herrin nella scorsa stagione. Come risaputo, per il 2024 la formazione di riferimento Ducati negli States raddoppierà l’impegno in top class con il rientrante Loris Baz e il riconfermato Herrin. Per inseguire un titolo che dalle parti di Borgo Panigale manca dal lontano 1994, entrambe le V4 R vestiranno i colori di uno sponsor decisamente… “hot”!

Accordo tra Warhorse HSBK Racing e OnlyFans

Ebbene, il Warhorse HSBK Racing ha annunciato negli ultimi giorni l’inizio di una partnership nientemeno che con… OnlyFans! Esatto, avete letto bene. Già presente da un anno a questa parte sulle carene delle Kalex dell’American Racing Team nel Mondiale Moto2, la celebre piattaforma di intrattenimento sarà title sponsor della formazione con sede in Pennsylvania, comportando una rivisitazione della livrea delle Panigale V4 R affidate a Loris Baz e Josh Herrin.

Livrea “sexy”

Se finora aveva sempre fatto ricorso ai classici colori Ducati, dalla stagione che per il MotoAmerica Superbike scatterà il fine settimana del 13-14 aprile prossimi ad Austin (in concomitanza con la MotoGP) il ribattezzato OnlyFans Racing Warhorse Ducati porterà in pista le proprie quattro cilindri con un’insolita grafica celeste (vedi foto d’apertura), ispirata al logo rappresentativo della piattaforma britannica. Un risultato estetico decisamente apprezzabile, in un certo senso “attraente” e destinato a far parlare di sé. Forse ancor più dell’ostinata ricerca di spezzare il dominio dell’imbattibile Jake Gagne…

La genesi degli sponsor a fondo osé

Onlyfans sbarca dunque nel MotoAmerica Superbike dopo il positivo precedente con lo stesso Josh Herrin nella stagione del titolo MotoAmerica Supersport 2022. Il famoso sito londinese, tuttavia, non è nuovo a collaborazioni sportive, in particolare nel mondo del motorsport. Nelle corse su strada supporta il motociclista francese Timothée Monot, mentre nel campionato FIA Gran Turismo il team Enduro Racing, oltre ad essere partner di Logan Karnow nel Monster Energy AMA Supercross. Più in generale, nel corso della storia si ricordano le sponsorizzazioni di Playboy con il team di Lucio Cecchinello nel Motomondiale o Penthouse e Durex rispettivamente con Hesketh e Surtees in Formula 1.