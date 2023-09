Josh Herrin riporta Ducati alla vittoria nel MotoAmerica Superbike

Il COTA di Austin è a tutti gli effetti un circuito talismano per Ducati nel MotoAmerica. Lo scorso anno, al debutto, Danilo Petrucci dominò la scena in Superbike, rendendosi artefice di una memorabile doppietta. In questa stagione 2023, senza la vetrina garantita dall’abbinamento con la MotoGP, il weekend del “MotoAmerica Superbikes at Texas” ha regalato ulteriori soddisfazioni a Bologna in due distinte classi, sempre sotto le insegne del team Warhorse HSBK Racing Ducati New York. Sabato è giunta infatti la conquista del titolo MotoAmerica Supersport con tre gare d’anticipo a firma Xavi Forés, mentre l’indomani Josh Herrin si è prodotto nel secondo hurrà stagionale della Panigale V4 R in Superbike.

JOSH HERRIN DOMINA GARA 2 DEL MOTOAMERICA SUPERBIKE

Proprio così. In una stagione nuovamente dominata da Jake Gagne, con tutto il team Attack Yamaha presentatosi in Texas già con il titolo 2023 in saccoccia, se non altro Josh Herrin e Ducati hanno messo in cassaforte il secondo posto in campionato. Fortificati da incoraggianti test svoltisi nelle scorse settimane, in Gara 2 il Campione AMA Superbike 2013 ha monopolizzato la scena, centrando la seconda vittoria stagionale a precedere lo stesso Gagne e PJ Jacobsen (Tytler Cycle Racing BMW).

SECONDO POSTO NELLA SUPERBIKE AMERICANA AD UN PASSO

Campione MotoAmerica Supersport 2022 con la Panigale V2, Josh Herrin si è reso protagonista di un campionato tra alterne fortune, impreziosito tuttavia dai successi di Gara 2 ad Elkhart Lake e, per l’appunto, nella seconda manche di Austin. Adesso con 28 punti di vantaggio rispetto al già menzionato Jacobsen potrà presentarsi al conclusivo round in New Jersey con un buon tesoretto da amministrare e, in termini di piazzamento (ma non di podi/vittorie), replicare quanto compiuto da Petrucci con la stessa moto e team lo scorso anno.

FORES SECONDO IN GARA 2 DA CAMPIONE SUPERSPORT

Giochi-fatti invece nel MotoAmerica Supersport con Xavi Forés laureatosi al debutto Campione con tre gare d’anticipo, tanto da permettersi il lusso di correre nella seconda corsa al COTA libero da pressioni. In quest’ultima circostanza il motociclista valenciano non è riuscito ad arricchire un bottino finora ricco di ben 9 successi, battuto in un intenso ed appassionante ultimo giro da Tyler Scott. Il giovane portacolori del team Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki, con una GSX-R 750 particolarmente competitiva oltreoceano, è riuscito a spuntarla dopo una serie di sorpassi e controsorpassi che hanno elettrizzato e non poco l’ultima tornata della contesa.

SFIDA FINALE IN NEW JERSEY

Il MotoAmerica vivrà il suo conclusivo appuntamento stagionale tra due settimane al New Jersey Motorsports Park di Millville. Come sempre il servizio (in abbonamento) MotoAmerica Live+ garantirà la trasmissione in diretta web streaming dell’intero weekend di gara.