Superbike, classifica piloti dopo Magny-Cours: Toprak più vicino a Bautista

È andato in archivio l’atteso round Superbike in Francia, dove Toprak Razgatlioglu si è aggiudicato le prime due manche e poi non ha potuto nulla contro il dominio di Alvaro Bautista in Gara 2. Il pilota Yamaha ha avuto comunque impegnarsi per tenere dietro un arrembante Jonathan Rea.

Superbike Francia, Razgatlioglu rosicchia punti a Bautista

Razgatlioglu si era presentato a Magny-Cours con 74 punti di svantaggio rispetto a Bautista e la lascia a -57. Sicuramente ha inciso il decimo posto del pilota Ducati in Gara 1, arrivato a causa di un problema della sua Panigale V4 R che lo ha costretto a una super rimonta dall’ultima posizione.

Rea è arrivato tre volte terzo e ha consolidato la terza piazza in classifica, portandosi a +34 su Andrea Locatelli. Alle spalle del pilota italiano ci sono tre connazionali. A partire da Axel Bassani, che dopo un sabato difficile si è riscattato in Superpole Race (ottavo) e Gara 2 (sesto). Poi c’è Danilo Petrucci, che dopo due top 5 ha chiuso settimo l’ultima manche a causa di un problema al cambio nel finale.

Settimo Michael Ruben Rinaldi, che aveva brillato in Gara 1 arrivando dietro a Razgatlioglu e poi è stato molto sfortunato domenica. In Superpole Race è stato steso da Bautista e in Superpole Race si è dovuto ritirare. Poteva ottenere molto di più. La top 10 della generale è completata da Alex Lowes, Dominique Aegerter e Xavi Vierge, tutti vicini tra loro.

SBK 2023, classifica piloti e costruttori aggiornate

LA NUOVA CLASSIFICA PILOTI

Alvaro Bautista 467 punti Toprak Razgatlioglu 410 Jonathan Rea 290 Andrea Locatelli 256 Axel Bassani 219 Danilo Petrucci 180 Michael Ruben Rinaldi 167 Alex Lowes 129 Dominique Aegerter 123 Xavi Vierge 117 Scott Redding 108 Remy Gardner 107 Iker Lecuona 94 Garrett Gerloff 92 Philipp Oettl 69 Loris Baz 52 Michael van der Mark 23 Bradley Ray 19 Lorenzo Baldassarri 12 Tom Sykes 11 Hafizh Syahrin 10 Leon Haslam 2 Hannes Sommer 1 Tito Rabat 1 Isaac Vinales 1 Ivo Miguel Lopes

LA NUOVA CLASSIFICA COSTRUTTORI

Ducati 518 punti Yamaha 436 Kawasaki 311 BMW 167 Honda 153

Foto: WorldSBK