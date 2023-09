MotoGP Misano, Pecco Bagnaia stremato: non farà il test

Come nella sprint race, anche nella gara lunga Francesco Bagnaia ha conquistato un terzo posto che appare miracoloso pensando a quanto successo una settimana fa. Nelle sue condizioni fisiche precarie ha ottenuto il massimo a Misano. Jorge Martin gli si è portato a 36 punti di distanza in classifica, poteva andare decisamente peggio. Adesso ha un po’ di tempo per presentarsi più in forma al GP in India del weekend 22-24 settembre. Non prenderà parte al test di lunedì.

MotoGP Misano, Bagnaia stanco e dolorante

Bagnaia si è presentato al parco chiuso davvero stremato, la corsa è stata molto impegnativa per il suo fisico malconcio: “È stata una gara davvero difficile – ha ammesso a Sky Sport MotoGP – ma ne aveva di più. Mi mancava un po’ di velocità nei punti in cui bisognava forzare di più, riuscivo a recuperare nel Curvone e questo mi aveva consentito di restare agganciato a lui. Però ho fatto molta fatica, la pressione è salita alle stelle all’anteriore ed è stato complicato. Non potendo usare le gambe, ho usato praticamente solo le braccia e alla fine ero proprio stanco. Abbiamo cercato di non perdere la posizione su Pedrosa ed è andata bene. Sono molto soddisfatto e orgoglioso delle persone che mi hanno aiutato. Mollare mai”.

Pecco ha confermato che non svolgerà il test MotoGP in programma lunedì a Misano: “Penso che me ne starò tranquillo. Per fare la gara ho dovuto prendere degli antidolorifici e penso che stasera sarò piegato in due. Fortunatamente non avevamo troppe cose da testare, c’erano solo delle controprove da fare. Ci fosse stato qualcosa di importante, sicuramente avrei dovuto girare. Va bene così, in questi casi è meglio riposare“.

Pecco riconosce i meriti di Martin

Avrebbe voluto gareggiare al top della condizione e giocarsela, però il pilota ufficiale Ducati ha comunque reso merito a Martin per ciò che ha fatto: “Il ritmo è stato incredibile e lui ha fatto un ottimo lavoro durante il weekend. Se fossi stato più in forma sarebbe stata una storia diversa, forse la gara sarebbe stata più combattuta, ma sarebbe stato comunque molto difficile batterlo“.

Ora è il momento di riposare e recuperare fisicamente. I GP in India e Giappone saranno consecutivi, quindi è importante arrivarci meglio possibile.

