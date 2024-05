Il Gran Premio di Le Mans non è cominciato nel modo migliore per Enea Bastianini, autore di una caduta nelle pre-qualifiche mentre tentata il time-attack. Il pilota Ducati ha chiuso 11° e dovrà passare per il Q1, dove ritroverà due rivali tosti come Marc Marquez e Brad Binder. La tappa francese potrebbe essere già cruciale per il suo futuro: i tempi del mercato piloti MotoGP stringono e non sarà facile riconfermarsi nel team factory di Borgo Panigale.

Le Mans condanna Bastianini?

La prima giornata sul circuito francese è tutto sommata positiva, il passo c’è ed è rimasto fuori dalla top-10 per una manciata di millesimi. Un risultato che fa sicuramente arrabbiare il ‘Bestia’, ma sabato dovrà mettere da parte ogni livore per centrare una buona posizione di partenza. Ancora una volta è Jorge Martin a risultare esplosivo sul giro secco, il principale avversario per aggiudicarsi la sua sella per il prossimo campionato MotoGP. Ma in lista d’attesa c’è anche Marc Marquez, che tanto fa gola alla Ducati anche per questioni di marketing. La caduta arriva proprio nel momento meno opportuno per Enea, lo sa bene anche il suo manager Carlo Pernat.

Entro fine mese team e manager vorrebbero avere le idee chiare sulla line-up piloti della prossima stagione MotoGP. “La Q1 non sarà facile contro Binder e Marquez, ma sono fiducioso perché stamattina (venerdì, ndr) andava molto forte“. Un buon risultato a Le Mans si rivela utile sia per continuare a sperare in una riconferma (molto improbabile) da parte di Ducati che per aprirsi ad un altro marchio. “La speranza c’è ancora e non è remota – ha rimarcato Pernat a Sky Sport MotoGP -. Ovviamente ci sono tre piloti… Non è stato comunicato ancora nulla, le decisioni non sono state ancora prese. Per il futuro ci vuole una bella gara, sia nella Sprint che domenica, questo è evidente“.

