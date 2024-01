Loris Baz torna nel MotoAmerica con Warhorse HSBK Ducati

Nel MotoAmerica Superbike 2024 il team Warhorse HSBK Racing Ducati rilancia e raddoppia! Accanto al riconfermato Josh Herrin, la squadra di riferimento Ducati negli States porterà in pista una seconda Ducati Panigale V4 R, ma non affidata al Campione MotoAmerica Supersport in carica Xavi Forés. Dopo diverse indiscrezioni in materia (si era fatto il nome persino di Glenn Irwin), alla fine sarà il rientrante Loris Baz a correre per tutta la stagione 2024 nella Superbike d’oltreoceano.

LORIS BAZ RITORNA NEL MOTOAMERICA

Proprio con la stessa squadra il motociclista francese corse nel 2021 classificandosi al quarto posto con 9 podi all’attivo. Quest’anno, in virtù dell’esperienza maturata tre anni or sono ed una Panigale V4 R mostratasi competitiva nel MotoAmerica (i successi di Danilo Petrucci del 2022 e dello stesso Josh Herrin lo scorso anno), l’obiettivo sarà quello di giocarsi un titolo che alla casa di Borgo Panigale manca da 30 anni esatti a questa parte (stagione 1994, Troy Corser con il team di Eraldo Ferracci).

LE PAROLE DI LORIS BAZ

“A causa di un brutto infortunio ho vissuto nel 2023 una stagione difficile, così volevo tornare in America con la stessa squadra del 2021“, ha spiegato Loris Baz. “Ho sempre detto che le persone che ho conosciuto al team Warhorse HSBK Racing Ducati hanno rappresentato per me la famiglia più grande che abbia mai conosciuto in questo ambiente. Siamo rimasti in contatto in questi due anni con la speranza di correre nuovamente insieme in futuro ed è proprio quello che è successo. Adesso sono tornato ad allenarmi senza problemi, non ho più dolore alla caviglia e credo proprio sarà una grande stagione per tutti noi“.