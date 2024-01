Superbike, Petrucci: “Non ancora soddisfatto, ma meglio del 2023”

Ottava posizione per Danilo Petrucci al termine della due giorni di test a Portimao. Il pilota del team Barni Spark Racing ha chiuso con un ritardo di 767 millesimi rispetto al tempo record realizzato da Toprak Razgatlioglu. Un totale di 53 giri, dopo i 70 di ieri. Tanto lavoro da fare per sistemare al meglio una Ducati Panigale V4 R con la quale a Jerez era tornato a faticare un po’ utilizzando la gomma nuova, un problema che lo aveva attanagliato nella prima parte della scorsa stagione.

Superbike, test Portimao: Petrucci fiducioso

Il rider ternano ha fatto i seguenti commenti al termine dell’ultima giornata in Portogallo: “È stato un test positivo. Ieri abbiamo provato delle soluzioni per risolvere dei problemi in inserimento curva e non abbiamo trovato granché. Oggi siamo tornati al nostro assetto e mi sono trovato meglio, sono stato più efficace. Rimangono sempre un po’ di limiti con le gomme nuove, però il nostro passo è buono e sono abbastanza soddisfatto. Questa non è una delle migliori piste per noi, soprattutto per me. Ciò a causa dei saliscendi, dei trasferimenti di carico e del poco grip. Comunque ci dovremo venire a correre e vogliamo fare bene. Abbiamo lavorato al massimo per trovare più soluzioni possibili“.

Petrucci sa cosa va migliorato, però guarda il bicchiere mezzo pieno e vede un Barni Spark Racing Team che sta dando il massimo per arrivare pronto all’inizio del campionato Superbike 2024: “Non sono ancora soddisfatto, ma sono contento dei progressi che abbiamo fatto. Sicuramente rispetto a un anno fa andiamo in Australia molto più convinti. Penso che saremo della partita, perché io sto bene e il team lavora bene. Abbiamo più dati e non vedo l’ora di andare a Phillip Island“.

Foto: WorldSBK