Il secondo weekend di gara di questa stagione di F1 è pronto a scattare. Questo giovedì, infatti, le vetture saranno di nuovo in azione per le prove libere del GP dell’Arabia Saudita. Il primo fine settimana ha pressoché proseguito il filo con i test, con una Red Bull capace di dominare e almeno 3 squadra in lotta per la piazza d’onore. Le vere risposte sono quelle che dovranno arrivare dall’Alpine dopo un inizio da incubo in Bahrain, ma dovranno arrivare anche dalla SF-24 di Charles Leclerc che è partita con il segno sbagliato. Vediamo più da vicino cosa ci aspetta per questo round e poi gli orari del GP saudita.

La Ferrari cerca di restare seconda forza

L’unico inciampo che al momento può fermare la Red Bull sono le beghe all’interno della scuderia austriaca. Il GP del Bahrain, infatti, che ha visto vincere alla grandissima Max Verstappen davanti al compagno di team Sergio Perez, ma ha lasciato degli strascichi importanti. Le voci riportano di una dura litigata tra il team principal della squadra Christian Horner e Jos Verstappen (il papà di Max). Il tutto nasce dalla posizione di Horner che avrebbe spedito delle foto non gradite ad una dipendente della Red Bull, che hanno aperto un caso importante, finito anche in tribunale.

Ma in pista la scuderia dominatrice non problemi. La RB20 vuole continuare a dominare, aumentando il suo vantaggio di punti dalle altre sin da subito. La Ferrari deve riconfermarsi seconda forza del mondiale, con la speranza di avere tutti e due i suoi alfieri al massimo per competere per tale obiettivo. La Mercedes e la McLaren proveranno a sfidare la scuderia italiana, con quella tedesca che pare avere qualcosina in più rispetto alla britannica. Nel gruppo quella che salta più all’occhio è l’Alpine, che ha già dichiarato che ci saranno dei cambiamenti notevoli ai vertici della squadra. Nel breve periodo, la scuderia transalpina spera in un piccolo miracolo, per aiutare i suoi due piloti che hanno il morale sotto le scarpe.

Formula 1 2024, classifica piloti e costruttori dopo il Bahrain

CLASSIFICA PILOTI

Max Verstappen (Red Bull) 26 punti Sergio Perez (Red Bull) 18 punti Carlos Sainz (Ferrari) 15 punti Charles Leclerc (Ferrari) 12 punti George Russell (Mercedes) 10 punti Lando Norris (McLaren) 8 punti Lewis Hamilton (Mercedes) 6 punti Oscar Piastri (McLaren) 4 punti Fernando Alonso (Aston Martin) 2 punti Lance Stroll (Aston Martin) 1 punto Zhou Guanyu (Kick Sauber) 0 punti Kevin Magnussen (Haas) 0 punti Daniel Ricciardo (Racing Bulls) 0 punti Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 0 punti Alexander Albon (Williams) 0 punti Nico Hulkenberg (Haas) 0 punti Esteban Ocon (Alpine) 0 punti Pierre Gasly (Alpine) 0 punti Valteri Bottas (Kick Sauber) 0 punti Logan Sargeant (Williams) 0 punti

CLASSIFICA COSTRUTTORI

Oracle Red Bull Racing 44 punti Scuderia Ferrari 27 punti Mercedes-AMG Petronas F1 Team 16 punti McLaren F1 Team 12 punti Aston Martin Aramco F1 Team 3 punti Strake F1 team Kick Sauber 0 punti Visa Cash App RB F1 team 0 punti Williams Racing 0 punti BWT Alpine F1 Team o punti

Formula 1 GP dell’Arabia Saudita: dove vederlo in TV e in streaming

Il GP dell’Arabia Saudita si svolgerà come il precedente, dal giovedì al sabato. L’inizio delle festività religiose nel paese saudita hanno fatto anticipare di un giorno tutte le attività in pista. Gli orari sono comodi, dato che le prove e la gara si svolgeranno nel tardo pomeriggio. Tutto il weekend della Formula1 sarà trasmesso in diretta TV da SkySport, mentre in streaming i servizi da poter usufruire per seguire l’evento saranno Sky Go e NowTV. TV8 trasmetterà in chiaro l’evento ma in differita, proponendo: le qualifiche e la gara. Di seguito riportiamo tutti gli orari del weekend sul circuito di Gedda.

Giovedì 7 marzo:

14:30-15:30: Prove Libere 1

18:00-19:00 Prove Libere 2

Venerdì 8 marzo:

14:30-15:30: Prove Libere 3

18:00-19:00: Qualifiche (differita TV8 alle 22:00)

Sabato 9 marzo:

18:00-20:00: Gara (differita TV8 alle 21:00)

FOTO: social formula 1