MotoGP, inizia il GP Qatar: tutti gli orari TV e streaming

Il Gran Premio del Qatar riassume la veste di round inaugurale di un nuovo campionato. Dopo la giornata dedicata ai media, scatta oggi al Lusail International Circuit la sfida mondiale, con tanti osservati speciali in MotoGP, Moto2 e Moto3. Da non dimenticare il debutto di Pirelli nelle classi minori, avranno ora una prima sessione d’esordio chiamata Prove Libere e non valida in ottica qualifiche, una buona notizia soprattutto per gli esordienti.

Da ricordare anche l’aggiornamento arrivato giusto ieri su pressioni Michelin e relative sanzioni per questa nuova stagione 2024 (i dettagli). Segnatevi tutti gli orari, si corre di pomeriggio/sera e chiaramente gli orari cambiano parecchio rispetto alle tappe europee. Di seguito il programma completo con gli orari italiani del Gran Premio in Qatar, con diretta integrale su Sky Sport MotoGP (in streaming su SkyGo e NowTV) e “semidifferita” su TV8.

Pronostici da titolo

Verso il primo appuntamento dell’anno in Qatar, i protagonisti delle conferenze stampa sono sempre chiamati a dire la loro su chi saranno i campioni del mondo. Francesco Bagnaia, Jorge Martin, Marco Bezzecchi, Marc Marquez, Fabio Quartararo e Pedro Acosta hanno detto la loro su chi si prenderà lo scettro alla fine di questa stagione 2024. Le opinioni sono quasi unanimi per quanto riguarda le categorie minori: Fermin Aldeguer viene visto come il maggior candidato per l’iride Moto2, in Moto3 il nome di punta è David Alonso. Bagnaia e Bezzecchi sono due eccezioni per la Moto2, in cui spingono per Celestino Vietti, mentre Fabio Quartararo spera nell’amico Tony Arbolino in classe intermedia.

Riguardo l’iride MotoGP, i tre del podio iridato 2023 puntano ciascuno su se stesso, anche se Bezzecchi guarda ufficialmente a Bagnaia per “trasferire la pressione su di lui”. Anche Quartararo spera di essere della partita, prima di dare il titolo di favorito all’iridato MotoGP in carica. L’unica eccezione in toto è Pedro Acosta, che punta su tutti i ragazzi KTM/GASGAS per l’iride delle tre categorie. Nello specifico José Antonio Rueda in Moto3, Celestino Vietti in Moto2 (senza escludere un’eventuale crescita importante di Deniz Oncu), in MotoGP si tiene più sul vago, sperando che lui KTM o chissà, magari lui stesso, siano in gioco.

GP Qatar, gli orari di Sky Sport

Venerdì 8 marzo

12:00-12:35 Moto3 Prove Libere

12:50-13:30 Moto2 Prove Libere

13:45-14:30 MotoGP Prove 1

16:15-16:50 Moto3 Prove 1

17:05-17:45 Moto2 Prove 1

18:00-19:00 MotoGP Prove

Sabato 9 marzo

10:30-11:00 Moto3 Prove 2

11:15-11:45 Moto2 Prove 2

12:00-12:30 MotoGP Prove 2

12:40-13:20 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

14:50-15:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

15:45-16:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

17:00 MotoGP Sprint Race – 11 giri

Domenica 10 marzo

13:40-13:50 MotoGP Warm Up

15:00 Moto3 Gara – 16 giri

16:15 Moto2 Gara – 18 giri

18:00 MotoGP Gara – 22 giri

La programmazione TV8

Sabato 9 marzo (diretta)

13:40-14:20 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

15:50-16:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

16:45-17:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

18:00 MotoGP Sprint Race – 11 giri

Domenica 10 marzo (differita)

18:45 Moto3 Gara – 16 giri

20:00 Moto2 Gara – 18 giri

21:45 MotoGP Gara – 22 giri

Foto: Michelin Motorsport