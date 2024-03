Moto3 Qatar, Prove Libere: Lunetta miglior italiano, Alonso che botto

Come da previsione, il primo Gran Premio della stagione Moto3 scatta nel segno dei ragazzi spagnoli. Svetta Ivan Ortola, quest’anno passato in MT Helmets-MSi, davanti a José Antonio Rueda (da record nei test a Jerez), David Munoz e David Alonso, scivolato però nei minuti finali. Il migliore dei ragazzi italiani è l’esordiente Luca Lunetta, che chiude la top 10 in questa sessione davanti a Stefano Nepa. Una prima sessione per “prendere le misure”, dal prossimo turno avrei già qualche informazione in più sui valori in pista. Ecco intanto com’è andata la sessione inaugurale di questa stagione 2024.

Moto3 Prove Libere

Primo turno del fine settimana che cambia appunto denominazione e scopo. Non più una sessione valida per decidere Q1 e Q2, ma un turno di prove libere per prendere le misure, utile sia per i piloti esperti che (soprattutto) per gli esordienti in Moto3. C’è Angel Piqueras, rimessosi dai problemi fisici che gli hanno impedito di correre a Jerez, ma troviamo anche Joshua Whatley, idoneo dopo la piccola frattura riportata nel primo giorno di test a Jerez. Griglia non proprio al completo: l’esordiente Xabi Zurutuza, ancora 17enne, viene sostituito qui ed in Portogallo da Vicente Perez, campione CIV Moto3 in carica che torna nuovamente nel Mondiale, pur brevemente. L’anno scorso da sostituto non ha davvero sfigurato, vedremo come si comporterà in questi due GP a sua disposizione.

Inizio col botto

Non inizia benissimo invece per Nicola Carraro, semi-debuttante protagonista della prima scivolata dell’anno alla curva 7, senza conseguenze. Seguirà una seconda caduta, quella di David Almansa, alla prima stagione completa con con Snipers ma scivolato a circa metà turno alla curva 15. Nei minuti finali registriamo anche un bel botto per David Alonso alla curva 9: il colombiano appare dolorante, vedremo se ci sarà altro o se è solo una situazione momentanea.

Moto3, la classifica

