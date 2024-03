L’Andrea Locatelli Fan Club è da anni uno tra i più attivi del Mondiale Superbike. Il pilota bergamasco ha iniziato la stagione con due podi che gli sono valsi il terzo posto in classifica generale. Tanti sono convinti che possa puntare al titolo, a partire dal road racing manager Andrea Dosoli che gli ha espresso grande stima. I tifosi di Andrea Locatelli sono carichi a mille ed hanno già organizzato un primo evento, non in un locale ma nella piazza principale di Selvino, il paese di origine di Andrea. La manifestazione verrà organizzata in grande stile con vari stand allestiti grazie al Motoclub locale Fuoristrada Selvino.

L’evento si svolgerà nel pomeriggio di domenica 17 marzo. Il Fan Club spera nel bel tempo perché punta a far arrivare tifosi in moto, come un raduno.

I fans saranno accolti con un piccolo rinfresco e qualche gioco a sorpresa in attesa dell’arrivo di Andrea Locatelli. Tra tutti gli iscritti ci sarà l’estrazione di premi esclusivi: stivali, guanti, saponette, maglie del team autografate e consegnate direttamente dal pilota.

In occasione di questa festa verrà presentato il programma delle iniziative 2024 che si concentra sulle due gare italiane: Misano e Cremona. L’appuntamento lombardo sarà un po’ il round di casa ed il club sta lavorando ad un grande progetto ma di cui ancora non si sa nulla. L’Andrea Locatelli Fan Club non è scaramantico ed è convinto che sarà un anno magico. “L’ obbiettivo principale è riempire di nuovo quella piazza per festeggiare la prima vittoria. Non abbiamo più paura a dirlo, quest’anno spacchiamo!”

Per ulteriori informazioni si può consultare la pagina social del club.