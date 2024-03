Max Verstappen si prende anche Pole Position a Gedda, rimarcando il suo dominio in Formula 1. L’olandese fa anche il nuovo record della pista, candidandosi per una gara da dominatore anche domani. Seconda posizione ancora una volta per Charles Leclerc, che all’ultimo tentativo agguanta la prima fila. La seconda fila vedrà scattare dalla terza piazza Sergio Perez e quarta Fernando Alonso. La terza fila è tutta McLaren con Oscar Piastri davanti a Lando Norris. La quarta fila invece, è composta dalle due Mercedes con George Russell davanti a Lewis Hamilton. La quinta fila è per Yuki Tsunoda nono e decimo Lance Stroll.

I piloti che si sono piazzati fuori dalla Top10

Il primo degli eliminati in Q2 è Olivier Bearman, il giovane pilota chiamato a sostituire Carlos Sainz in Ferrari, dopo che lo spagnolo si è dovuto tirare indietro per via dell’appendicite. Oliver al debutto si è comportato benissimo, soprattutto visto che è stato chiamato in causa a partire dalle qualifiche. Vicino a lui scatterà Alexander Albon. Settima fila per Kevin Magnussen e Daniel Ricciardo. Nico Hulkenberg partirà quindicesimo, dopo che un problema sulla sua Haas durante il suo primo giro di lancio, lo ha tagliato fuori dalla qualifica. Il tedesco ha fermato la sua macchina vicino alle barriere, portando i commissari ad esporre la bandiera rossa.

La prima sessione è una copia esatta di quella in Bahrein che vede come primo eliminato Valteri Bottas. Il finlandese non ha tagliato il passaggio per soli 49 centesimi. La nona fila è tutta per l’Alpine che, come si sapeva, non ha mostrato miglioramenti. Esteban Ocon partirà davanti al compagno Pierre Gasly. Ultima fila per Logan Saergeant che fa il giro più lento della sessione, dato che Guanyu Zhou non completa nemmeno un giro. Il cinese, infatti, dopo l’incidente in FP3 ha riportato ai box la sua C44 completamente distrutta. I meccanici Sauber hanno iniziata una corsa contro il tempo per ripararla, ma l’uscita di Zhou dalla pit line è giunta a tempo ormai finito, tanto da prendere la bandiera a scacchi durante il giro di lancio.

Griglia di partenza della Formula 1 dell’Arabia Saudita

1-Max Verstappen (Red Bull) 1:27.472

2-Charles Leclerc (Ferrari) 1:27.791

3-Sergio Perez (Red Bull) 1:27.807

4-Fernando Alonso (Aston Martin) 1:27.846

5-Oscar Piastri (McLaren) 1:28.089

6-Lando Norris (McLaren) 1:28.132

7-George Russell (Mercedes) 1:28.316

8-Lewis Hamilton (Mercedes) 1:28.460

9-Yuki Tsunoda (RB F1 Team) 1:28.547

10-Lance Stroll (Aston Martin) 1:28.572

11-Olivier Bearman (Ferrari) 1:28.642

12-Alexander Albon (Williams) 1:28.980

13-Kevin Magnussen (Haas) 1:29.020

14-Daniel Ricciardo (RB F1 Team) 1:29.025

15-Nico Hulkenberg (Haas) No tempo

16-Valteri Bottas (Kick Williams) 1:29.179

17-Esteban Ocon (Alpine) 1:29.475

18-Pierre Gasly (Alpine) 1:29.479

19-Logan Sargeant (Williams) 1:29.526

20-Guanyu Zhou (Kick Sauber) No tempo

Foto: profilo social FORMULA1