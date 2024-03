La stagione Superbike 2024 è iniziata decisamente male per la Honda. A Phillip Island il team ufficiale HRC ha conquistato solo 9 punti e tutti con Xavi Vierge, dato che Iker Lecuona ha dovuto arrendersi dopo le prove libere del venerdì a causa del dolore dovuto alla brutta caduta avvenuta nel test di pochi giorni prima. Molto peggio è andata al team Petronas MIE Racing Honda, che di punti ne ha portati a casa 0 con Tarran Mackenzie e Adam Norrodin.

Superbike Phillip Island, il bilancio di Mackenzie e Norrodin

Nella Superpole entrambi i piloti hanno accusato oltre 3″ di distacco rispetto al miglior giro di Nicolò Bulega. Al traguardo di Gara 1 il ritardo dal vincitore di Tarran Mackenzie (19°) è stato di 54″890 e quello di Adam Norrodin (20°) è stato di 57″202. Il 18°, Tito Rabat, era davanti di oltre 15″ rispetto al britannico. Un’enormità.

In Superpole Race c’è stato l’immediato ritiro di Mackenzie a causa di un problema tecnico accusato durante il warmup lap, quindi la sua Honda CBR1000RR-R Fireblade ha dovuto tornare al box invece di disputare la corsa. Norrodin si è classificato nuovamente 20° a 28″706 dal vincitore e a 11″863 dal 19° (Rabat). In Gara 2 (durata 11 giri) il pilota inglese è giunto 18° a 25″481 dal vincitore, mentre il malese 19° a 32″107. Scott Redding, che ha vissuto una manche particolarmente difficile, era davanti a Mackenzie di 3″666. E più avanti ancora c’era il “solito” Rabat, distante circa 8″ rispetto a Tarran.

Team Petronas MIE Honda: che 2024 sarà in SBK?

La squadra di Midori Moriwaki è reduce da annate con risultati negativi in SBK e l’inizio di 2024 non promette troppo bene. Considerando anche che schiera due rookie (Mackenzie ha corso un round da wild card nel 2022), che avranno inevitabilmente bisogno di adattarsi a tante cose, a maggior ragione c’è il concreto rischio di andare incontro a un altro campionato privo di vere soddisfazioni.

I due giorni di test a Barcellona (14-15 marzo) dovranno essere sfruttati al meglio da parte del team Petronas MIE Honda. Mackenzie e Norrodin cercheranno sicuramente di trascorrere più tempo possibile in pista, così da capire meglio la loro CBR1000RR-R Fireblade SP e provare a dare le giuste indicazioni per progredire. Vedremo come andrà.

Foto: Petronas MIE Racing Honda Team