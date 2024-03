Davide Stirpe a tutto gas con Garage 51 nel CIV Supersport 2024

Superato un biennio a dir poco avaro di soddisfazioni, a secco di podi e mai in lizza per i giochi-campionato, Davide Stirpe punta senza mezzi termini a tornare ai vertici del CIV Supersport. L’addio con Extreme Racing Service MV Agusta, sodalizio capace di produrre 2 titoli italiani (2017 & 2021) in 7 anni, lo aveva spinto ad accettare la sfida Ducati per il 2023. A dispetto di uno spiacevole imprevisto, vedi il cambio di team (da Mesaroli Racing a ZPM Racing) alla vigilia dell’ultimo round di Imola, il motociclista romano aveva fatto intravedere qualche “sprazzo” di buon auspicio con la Panigale V2. Con l’intento di giocarsi di nuovo qualcosa di importante, guiderà questa moto anche nella stagione 2024.

Davide Stirpe riparte da Garage 51 nel CIV Supersport

Per riuscirci si affiderà questa volta al Garage 51 Racing Team, la formazione gestita da un “certo” Michele Pirro, giunta al secondo anno di vita: “Sono veramente contento. Si respira un bel clima e la squadra è composta da persone assai competenti. Necessitavo di ripartire da un progetto come questo, meglio di così era dura…” ha scherzato Davide Stirpe, sceso recentemente in pista a Vallelunga per iniziare ad ambientarsi con la sua nuova struttura.

2023 travagliato

Davide Stirpe si avvicina al primo round stagionale di Misano, in agenda il 6-7 aprile prossimi, fiducioso di togliersi le prime gioie con la bicilindrica di Borgo Panigale, lasciandosi definitivamente l’annus horribilis del 2023: “Considerando che provenivo da un’esperienza di sette anni con MV Agusta, non è stato semplice adattarmi ad un nuovo pacchetto. La V2 ha un ottimo potenziale, qualche volta l’ho sfruttato in prova, senza tuttavia concretizzare in gara. Oltre le prestazioni, purtroppo, con il team non si era instaurato il giusto feeling. Avevo addirittura pensato di smettere. Per fortuna in Ducati mi hanno fatto ricredere e abbiamo poi trovato la quadra con Michele (Pirro; ndr)…”.

Sopra il link diretto alla video intervista completa su CorsedimotoTV.

Photo credit: Cristopher Ponso